俄烏戰爭逾月 逾50萬烏克蘭人逃出境後重返

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭內政部今天表示，烏克蘭民眾在俄羅斯入侵後逃離出境，如今有逾50萬人重返國內。

內政部引述國家邊境服務部門資料說：「過去一週，有14萬4000人離開烏克蘭，有8萬8000人回國；自開戰以來…總計約有53萬7000名同胞回到烏克蘭。」

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）昨天表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，有417萬6401名烏克蘭人離開母國。

戰爭開打後，每天有數以萬計的烏克蘭民眾逃離出境，也造成歐洲二次世界大戰以來最嚴重的難民危機。

聯合國的國際移民組織（IOM）表示，也有約20萬5000名非烏克蘭人逃離烏國。

法新社報導，總計有超過1000萬民眾離開家園，他們不是逃往鄰國，就是在烏國境內流離失所。

在戰前，烏克蘭約有3700萬人口居住在基輔政府管轄境內，這數字不包括2014年被俄國併吞的克里米亞半島，或烏克蘭東部親莫斯科的兩個分離主義地區。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110404