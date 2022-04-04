更多編輯台推薦新聞：
李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化
娛樂

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭9/300

布查居民悲痛面對屠殺 馬克宏：需對俄增加制裁

2022/4/4 18:05（4/4 19:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭昨天指控俄羅斯軍隊在首都基輔市郊的布查鎮（Bucha）大肆屠殺，街道上到處可見平民屍體，法國總統馬克宏今天則表示，需要對俄國實施更多制裁。

對於那些能強忍面對這場慘劇的民眾來說，布查鎮的悲痛從現在才開始。俄國軍隊上週撤離飽受戰火蹂躪的基輔郊區後，當地到處可見遺體，亂葬崗中的遺體尚未被人認領，街頭的屍體也待人收拾。

法新社報導，62歲當地民眾柳芭（Liuba）帶著她的鄰居，來到一座金色圓頂教堂後方的濕黏土壕溝邊，但這位鄰居無法強迫自己端詳壕溝內部，並尋找據傳被埋在裡頭的失蹤兄弟。

布查鎮的一名工作人員告訴法新社，有57具遺體在這座亂葬崗。但只有一小部分遺體顯露在外。

部分遺體被放進有拉鍊的黑色屍袋並堆疊在一起，還有其他遺體身著平民裝束且沒被完全掩埋，蒼白的手、穿著靴子的腳或額頭前部暴露在漫天飛雪中。

還有一具遺體被紅白色相間的床單捆住，旁邊有一隻粉紅色女式涼鞋。

柳芭的鄰居躲到一棵倒塌的樹旁並崩潰倒下，柳芭說：「這個傷口永遠不會癒合。」

路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，烏克蘭指控俄國軍隊在布查鎮屠殺平民後，需要對俄國實施更多制裁。

馬克宏告訴法國電台France Inter，有「非常明確的線索」指向俄國軍隊應對烏克蘭發生的戰爭罪行負責。

俄國當局昨天駁斥俄軍應對布查鎮平民遭屠殺事件負起責任，還說這是烏克蘭為西方媒體安排的一場演出。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1110404

延伸閱讀
烏克蘭布查鎮倖存者：俄軍家門口埋地雷炸飛民眾烏克蘭布查鎮屠殺案畫面駭人 俄羅斯稱美國抹黑
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀