布查事件全球公憤 中國官媒反替俄開脫栽贓美國

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（中央社記者張淑伶北京6日電）烏克蘭布查鎮平民遭屠殺引公憤，歐盟擬對俄國祭出新制裁。中國常駐聯合國代表張軍說，事件相關情況和具體原因必須查清，官媒則稱，不能讓此事件成為美國火上加油的「藉口」。

聯合國安理會5日就烏克蘭局勢舉行會議，布查（Bucha）事件成為焦點。中新社報導，張軍表示，根據國際人道法，平民在武裝衝突中應免遭任何形式的暴力，針對平民的襲擊不可接受，也不應該發生。

他說，有關布查平民死亡的報導和畫面令人十分不安，事件的相關情況和具體原因必須查清。任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。

外圍官媒環球時報則是發表社評，指不能讓布查事件成為「拱火的藉口」。文章儘管表示，「任何針對平民的暴力行為，不管以何種藉口，都是絕對不可接受的」，但並未譴責俄羅斯，並延續中國官媒在俄烏戰爭中一貫立場，將矛頭對準美國。

文章說，事件被爆出以後，「烏克蘭危機的始作俑者」美國非但沒有勸和促談的任何表示，反而準備通過增加對俄制裁、向烏克蘭提供更多武器以及在外交和輿論上持續對俄施壓等一系列做法，「加劇俄烏間的緊張對立，為雙方和談製造障礙」。

文章說，華盛頓表示將向烏克蘭提供一系列重型武器系統，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）稱向烏克蘭輸送武器和軍備的程度和深度「前所未有」。「不得不說，這種繼續拱火的行為是非常不負責任的」。

文章稱，布查事件的走向似乎正在「偏離正常軌道」，其輿論戰和心理戰的味道越來越濃重；並質疑美國及西方一些人對此事件義憤填膺的背後，藏著雙重標準和政治目的，因為過去幾年，一些國家的軍隊在殺害平民方面犯下罪行並沒有受到應有懲罰。

此外，中共黨媒人民日報今天在國際評論專欄「鐘聲」也發表文章「將經濟武器化必將反噬其身——從烏克蘭危機看美式霸權」，持續官方在俄烏戰爭中的批美路線。

文章說，俄烏衝突爆發後，美國極力避免直接軍事捲入，卻通過大規模軍援以及釜底抽薪的制裁措施，對俄羅斯發動了一場混合式戰爭。3月29日，俄烏新一輪談判釋放積極訊號，但美國及其盟國仍表示將繼續加大對俄羅斯的制裁。

文章指出：「烏克蘭危機讓世界再次看清了美國這一『制裁超級大國』為維護霸權不擇手段、罔顧世界人民利益的真面目。」（編輯：曹宇帆）1110406