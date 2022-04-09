烏東車站遇襲 飛彈殘骸上字樣透玄機

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俄軍火箭攻擊烏克蘭火車站，火箭殘骸上用俄語寫著「為我們的孩子」。（法新社）

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）烏克蘭東部一火車站遭飛彈攻擊，飛彈殘骸部件上寫有俄文「為了孩子們」字樣。語言學家根據俄語語法，認為語句是為俄國孩子復仇之意；俄烏目前互控彈襲是對方所為。

烏東的克拉莫托斯克市（Kramatorsk）一座擠滿準備逃難民眾的火車站8日遭飛彈攻擊，至少50人喪命、近100人受傷。飛彈從哪個方向射來、字樣是飛彈發射前即寫上抑或落地後才被人寫上，都仍待釐清；俄烏雙方互控飛彈是對方發射。

「紐約時報」引述語言學家指出，從俄語語法看，這句「為了孩子們」（za detei，轉成英文為For the children）顯然是復仇的語意，即為孩子們報仇，不是指要給孩子們東西。

華府智庫「威爾遜中心」（Woodrow Wilson Center）俄國專家塔巴羅夫斯基（Izabella Tabarovsky）說：「在我看，這句的意思再清楚不過：為孩子們報仇。在英文裡或許語法可看成是為孩子所準備，但在俄文裡不是這樣，介係詞的意思全然不同。」

威廉與瑪麗學院（William and Mary University）俄語講師金柏斯基布姆（Bella Ginzbursky-Blum）也認為，字樣裡的介係詞固然可翻譯成for，「但這不是給烏克蘭孩子的意思，語句的意思更像是出於保護俄國孩子，與講『為了祖國』差不多」。

紐時指出，語言學家的說法也與俄國文宣的脈絡相符；2014烏東戰事爆發以來，俄國常指責烏克蘭在烏東殺害俄羅斯兒童。

俄方官員否認彈襲火車站是俄軍所為，反控是烏克蘭民族主義分子部隊所為，並說用於攻擊車站的圓點-U（Tochka-U）戰術彈道飛彈目前只有烏克蘭軍方在使用，俄軍8日並未設定要攻擊克拉莫托斯克的目標。

一位不願具名的五角大廈高層表示，美國相信飛彈是俄軍所發射，「他們一開始聲稱執行一次成功打擊，但在傳出平民傷亡後收回」。

近期有親烏人士在網路張貼影片，顯示俄軍以列車將圓點-U飛彈從烏克蘭運往白俄羅斯，每具發射載具上都噴有白色的俄軍識別字樣，但相關影片均無法查核。

有軍事專家根據爆炸地點、飛彈殘骸散落點等路徑，研判飛彈可能來自克拉莫托斯克的西南部，那個方向仍是烏軍控制區，而根據戰場情資顯示，烏克蘭第19飛彈旅就在克拉莫托斯克西南部約45公里的多布羅皮利亞（Dobropillya）村附近，該旅裝備圓點-U飛彈。不排除烏克蘭正規軍與民族主義分子部隊出現指揮扞格。

曼徹斯特大學俄羅斯研究教授赫欽斯（Stephen Hutchings）認為，若是俄軍所為，很可能俄軍是想透過在烏東俄語區製造平民傷亡，構陷烏克蘭納粹化不顧平民死活，但飛彈為烏軍所射、只不過純粹是誤擊的可能性也不能排除。（譯者：陳亦偉）1110409