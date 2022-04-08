斯洛伐克贈S-300防空系統 總理宣布已送抵烏克蘭
2022/4/8 21:12（4/8 23:22 更新）
斯洛伐克總理赫格8日表示，已捐贈S-300防空系統協助烏克蘭抗俄。（圖取自維基共享資源；作者EllsworthSK，CC BY-SA 3.0）
（中央社布拉格8日綜合外電報導）斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）今天表示，為協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略所捐贈的S-300防空系統，已經送抵烏國。
烏克蘭向西方國家索取防空裝備，以抵禦目前邁入第2個月的俄軍侵略行動。
赫格在電子郵件發布的聲明中指出：「由於烏克蘭要求協助他們自我防禦，以對抗俄羅斯聯邦入侵，我可以證實斯洛伐克已向烏克蘭捐贈S-300防空系統。」
今天前往基輔訪問的赫格也表示，斯洛伐克本身的防務堅強無虞。
北約成員國斯洛伐克有一個S-300防空系統連，是1993年捷克斯洛伐克解體後，接收而來的武力。
不過，赫格表示，這不代表斯洛伐克參與了俄烏戰事。
他在臉書發文表示：「捐贈這組系統，並不代表斯洛伐克共和國成為烏克蘭武裝衝突的一部分。」（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110408
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