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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

美國追加1億美元軍援 向烏克蘭運標槍飛彈

2022/4/6 13:50
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國今天宣布，將加碼向烏克蘭提供1億美元（約新台幣29億元）的安全援助，運送其迫切需要的「標槍」（Javelin）反裝甲飛彈。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中表示：「依據總統拜登（Joe Biden）今天稍早授權，我已批准立即發放價值達1億美元的安全援助，以滿足烏克蘭對額外反裝甲武器系統的迫切需求。」

布林肯說：「俄羅斯軍隊在布查（Bucha）與烏克蘭各地所犯下的暴行，舉世震驚愕然。」

根據美國有線電視新聞網（CNN），這批額外軍援，將用在滿足烏克蘭對「標槍」反裝甲飛彈的緊急需求。「標槍」經證明是對抗俄軍最有效的武器之一。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）在另份聲明中也表示，追加的經費將用在「滿足烏克蘭對額外標槍反裝甲系統的迫切需求」。

他指出，烏克蘭人一直在使用這款肩射飛彈「來有效地捍衛國家」。

五角大廈本月1日才宣布，將加碼向烏克蘭提供3億美元的軍事援助。

柯比說，自從俄羅斯2月24日對烏克蘭展開有預謀且無端的入侵，美國已提供超過17億美元的軍事援助；而自拜登總統上任以來，軍援已超過24億美元。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110406

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