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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭29/300

美官員：俄國用短程彈道飛彈轟炸烏東火車站

2022/4/9 08:57（4/9 09:22 更新）
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五角大廈認為，俄羅斯部隊這次襲擊是使用SS-21「聖甲蟲」飛彈。圖為SS-21導彈系統在俄羅斯閱兵排練。（圖取自維基共享資源；作者Владислав Фальшивомонетчик ，CC BY-SA 3.0）
五角大廈認為，俄羅斯部隊這次襲擊是使用SS-21「聖甲蟲」飛彈。圖為SS-21導彈系統在俄羅斯閱兵排練。（圖取自維基共享資源；作者Владислав Фальшивомонетчик ，CC BY-SA 3.0）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）一名美國高階國防官員表示，美國認為俄羅斯今天是用短程彈道飛彈襲擊烏克蘭東部一座火車站。

烏克蘭方面表示，克拉莫托斯克市（Kramatorsk）一座車站擠滿想逃離俄羅斯猛烈攻擊威脅的平民，這次遭到襲擊，至少50人因此喪命，還有更多人受傷。

一名不願透露身分的美國國防官員說，五角大廈認為，俄羅斯部隊在這次襲擊中，是使用SS-21「聖甲蟲」（Scarab）飛彈，但攻擊動機不明。SS-21是北大西洋公約組織（NATO）替前蘇聯一種名為「圓點」（Tochka）的飛彈所取的代號。

這名美國官員表示，美國還在分析這次襲擊，目前並不確定俄羅斯是否使用了集束彈藥。

這名官員還說：「對於俄羅斯否認該為此事負責的說法，我們並不相信。」

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄羅斯國防部的說法報導，攻擊車站的那種飛彈，只有烏克蘭軍方在使用，且俄國武裝部隊今天並未設定要攻擊克拉莫托斯克的目標。

最近幾週網路流傳的影片似乎顯示俄軍在烏克蘭境內或附近運送圓點飛彈發射器，但路透社無法獨立確認這些影片內容是否屬實。

美國國防官員說，俄羅斯在烏克蘭的戰鬥力持續下滑，目前大約是入侵烏國前水準的80%到85%。美國估計，俄國在2月24日入侵烏克蘭前，集結了超過15萬名兵力。

這名官員說，美國手中有跡象顯示，俄羅斯開始動用一些預備役人員，且可能還想要招募超過6萬人。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110409

俄羅斯軍隊8日發射火箭攻擊烏東車站，行李和填充玩具散落一地。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
俄羅斯軍隊8日發射火箭攻擊烏東車站，行李和填充玩具散落一地。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
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