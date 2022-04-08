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岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/159

日相宣布追加制裁俄國5措施 禁輸入煤炭伏特加

2022/4/8 18:25（4/8 23:01 更新）
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日本首相岸田文雄。（共同社）
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天譴責俄羅斯入侵烏克蘭在各地的殘虐且不人道行為，犯下不能容許的戰爭罪，對俄追加5項制裁，禁止俄國煤炭、木材與伏特加等進口，禁止新增對俄投資等。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天在記者會上表示，俄羅斯殘虐且非人道行為不只發生在烏國首都基輔附近的布查鎮（Bucha），烏克蘭其他各地也陸續發現。俄國至今殺害平民、攻擊核電廠，多次嚴重違反國際人道法規，犯下不能容許的戰爭罪。

岸田表示，對於俄羅斯的殘忍行為必須嚴加問責，日本支持國際刑事法院（ICC）搜查與聯合國進行獨立調查，日本將提早支付ICC會費以支援搜查。

另外，岸田基於七大工業國集團（G7）的領袖聲明，宣布日本對俄國追加5項制裁。

具體內容包括禁止俄羅斯煤炭進口；下週起禁止俄國機械類、部分木材、伏特加進口；禁止新增對俄投資；凍結俄國最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）及第4大金融機構阿爾法銀行（Alfa Bank）資產；以及追加對俄軍相關人士、國會議員等近400人，和約20個軍事相關團體凍結資產。

在禁止輸入俄國煤炭方面，這是首個牽動日本能源供給的制裁措施，岸田說，將盡速確保替代來源，階段性減少進口；在能源方面將降低對俄羅斯的依賴，為避免夏季與冬季電力緊迫，將盡可能活用核電與再生能源。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110408

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