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美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
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不滿日本制裁 俄國續在雙方爭議島嶼軍演

2022/4/2 12:11（4/2 12:45 更新）
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俄羅斯1日再次宣布在日俄爭議島嶼上實施逾千人參與的軍事演習。（中央社製圖）
俄羅斯1日再次宣布在日俄爭議島嶼上實施逾千人參與的軍事演習。（中央社製圖）
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（中央社東京2日綜合外電報導）日媒報導，俄羅斯繼3月25日後，昨天又宣布在日俄爭議島嶼上實施逾千人參與的軍事演習。俄國可能對日本制裁強烈反彈，更為頻繁地在日本所稱的「北方領土」上舉行軍事演習。

日本讀賣新聞報導，俄羅斯國防部1日宣布，已在日本聲稱「北方領土」（此區屬日本和俄羅斯爭議領土）的國後島及擇捉島上演習場，展開超過1000人參與的軍事演習，投入武器裝備包括約200枚反戰車飛彈、自走砲及無人機等。

俄羅斯先前於3月25日宣布，在千島群島（包括日本聲稱的北方領土）舉行超過3000人參與的軍事演習。

日本就烏克蘭遭入侵一事對俄國祭出制裁措施，俄國可能對此強烈反彈，作為示威行動的一環，更頻繁地在北方領土舉行軍演。

俄國在入侵烏克蘭後，將日本及歐美等國列為「不友善國家」，並在3月21日宣布中斷過去與日本進行的和平條約簽署談判，作為對日本制裁俄國的報復措施。

產經新聞提到，俄國在北方領土連續舉行軍事演習，研判也有表達對日本不滿的意圖。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110402

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