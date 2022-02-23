日本制裁俄羅斯 凍結烏東2地資產、禁俄債券

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（中央社東京23日綜合外電報導）在俄羅斯承認烏克蘭東部2個親俄地區為獨立國家後，日本首相岸田文雄今天宣布啟動制裁措施，對兩個烏東「國家」相關人士停發簽證、凍結資產，並禁止俄羅斯國債在日本發行等。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日承認烏克蘭東部由親俄分子控制的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）為主權獨立國家，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這兩區，22日進一步宣布與這兩區建交。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天受訪時宣布3點制裁措施，包括對烏東2地相關人士停發簽證與凍結資產、禁止與烏東2地進行進出口貿易，對俄羅斯則禁止在日本新發行與流通國債等。

岸田表示，俄羅斯的行為侵害烏克蘭主權與領土完整性，違反國際法，他對此強烈譴責，並強力要求俄羅斯重回外交途徑，努力謀求化解僵局；由於事態急迫程度不斷升高，日本將持續密切關注。

他說，若情勢惡化，將與七大工業國集團（G7）為首的國際社會合作，儘速考量進一步措施，也將與美國、歐盟等確實溝通與交換情報。

具體制裁內容包括與美國和歐盟合作，針對造成烏克蘭東部不安定直接相關的66人與16個團體，凍結其在日本境內資產；另對俄羅斯大型銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」等5個金融機構，禁止其在日本國內發行債券與股票等證券；以及嚴審對俄羅斯輸出武器和提供武器技術等。

此外，對於克里米亞生產的所有商品，僅限烏克蘭政府承認的商品進口。

報導提到，2014年俄羅斯併吞烏克蘭南部的克里米亞時，日本也發動制裁，實施至今。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110223