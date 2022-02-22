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英國制裁俄羅斯5銀行3大亨 議員要求加大懲罰護台

2022/2/22 23:50
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國為懲罰俄羅斯總統蒲亭派軍進入烏克蘭2分離地區，今天宣布制裁5家俄國銀行和3名與蒲亭關係密切的俄國巨賈。執政保守黨國會議員則呼籲加大制裁，以防中國對台灣輕舉妄動。

蒲亭（Vladimir Putin）昨天宣布，承認烏克蘭東部分離主義勢力地區盧甘斯克（Lugansk）和頓內茨克（Donetsk）為2個獨立共和國，並派出「維和」部隊進駐當地。

英國首相強生（Boris Johnson）今天告訴國會，制裁對象包括俄羅斯銀行（Rossiya）、IS Bank、GenBank、Promsvyazbank和黑海銀行（Black Sea Bank）等5家銀行，以及提姆欽科（Gennady Timchenko）和伊戈爾‧羅登柏（Igor Rotenberg）與波瑞斯‧羅登柏（Boris Rotenberg）兄弟等3人。

路透社報導，強生指出，俄羅斯正朝向「孤立狀態」前進，全世界如今必須準備面對蒲亭的下個階段計畫。他說，克里姆林宮正為全面入侵烏克蘭做準備。

不過，強生並未對俄羅斯幾家最大型國有銀行實施限制措施，也未切斷俄國企業資金或將其他幾位知名俄羅斯大亨逐出英國。但強生強調：「這是第一批措施，是我們準備採取行動的第一波。」

曾任保守黨黨魁的英國國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）則要求強生對俄羅斯祭出進一步制裁，並示警中國正在仔細觀看西方的回應。

史密斯說：「有必要讓他們感受到這項決定的第一個部分帶來的痛苦。中國將觀察這件事，並想著如何對台灣。」（譯者：張正芊）1110222

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