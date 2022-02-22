澳洲前總理：新鐵幕再起 民主國需挺烏克蘭、台灣

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（中央社記者丘德真雪梨22日專電）澳洲前總理艾波特指歐洲已經掛起「新鐵幕」。他認為俄羅斯拿下烏克蘭後，下一個目標就是波蘭和波羅的海國家；他呼籲民主國家應合力支援烏克蘭和台灣免受俄羅斯和中國併吞。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）今天頭版刊登報導，艾波特（Tony Abbott）21日向匈牙利智庫多瑙河研究所（Danube Institute）演講，發表他對當前烏克蘭危機的看法。

艾波特相信，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）自視為「新沙皇」，意圖終身掌權並重振偉大的俄羅斯。艾波特舉例，蒲亭於2008年強佔喬治亞（Georgia）、2014年佔領烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）、在俄羅斯境內和境外殺害反對人仕，以及重建俄羅斯超級軍事強權。

艾波特提醒，除非烏克蘭成為俄羅斯的殖民地，否則蒲亭不會罷休，甚至不惜一戰；拿下烏克蘭後，蒲亭就會覬覦波羅的海國家和波蘭，接著試圖染指前蘇聯的衛星國（匈牙利、捷克、斯洛伐克、前東德等），直至俄羅斯重新稱霸東歐為止。

艾波特又提醒，蒲亭利用北約（NATO）各國依賴其他國家承擔風險的恐懼心理，讓西方民主國家在面對烏克蘭危機時無法團結。

艾波特舉例，英國和美國僅向烏克蘭提供反坦克和地對空飛彈，但並未派兵支援；德國連制裁俄羅斯的意願都沒有；法國主張修改烏克蘭憲法以便滿足俄羅斯的要求；目前只有烏克蘭在抵擋俄羅斯。

艾波特提到，2014年北京舉行APEC峰會，他親自向蒲亭批評俄羅斯入侵烏克蘭東部的行為。不過，蒲亭反駁強調烏克蘭屬於俄羅斯；蒲亭還以雙手抓住艾波特說：「你不是澳洲原住民，但我是俄羅斯原住民。」

艾波特坦承，他擔心蒲亭基於對血緣和土地的熱誠，會不惜冒險以實現重振俄羅斯的夢想，尤其當蒲亭看到對手出現弱點的時候。

艾波特指出，以自由和人道為基礎的世界秩序已經受威脅，這和第二次世界大戰前的情況雷同。艾波特舉例，蒲亭和中國國家主席習近平2月初發表俄、中推進「新時代國際關係」聯合聲明，強調要「超越冷戰時期的軍事政治同盟關係模式」。就是要與北約及美國在日本和南韓駐軍的模式較勁；換言之，是要對抗美國所支持以自由和人道為基礎的世界秩序。

艾波特相信，儘管烏克蘭或台灣可能無法靠自己的力量抵擋俄羅斯或中國；不過，民主國家若能合力支援烏克蘭和台灣，俄羅斯和中國便難以得逞。

艾波特建議，為避免挑釁俄羅斯，目前不宜讓烏克蘭加入北約；不過，假如烏克蘭有需要時，英國和美國應該派遣訓練員支援烏克蘭。

艾波特又建議，為避免挑釁中國，目前不宜宣布承認一中一台；不過，民主國家應該派遣軍人前往台灣，與台灣的特種部隊合作。

艾波特還提醒，倘中國趁著國際局勢混亂拿下台灣的話，整個世界秩序將非常不利於民主國家陣營。（編輯：韋樞）1110222