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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/300

白俄近烏克蘭邊界新衛星影像 拍到逾百輛軍車集結

2022/2/23 10:49（2/23 11:00 更新）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國私人企業馬薩爾科技今天表示，衛星影像顯示，又有超過100輛軍用車輛和數十頂部隊帳篷，部署在白俄羅斯南部靠近烏克蘭邊境地帶。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）數週來都在追蹤俄羅斯部隊集結狀況。路透社無法辨識馬薩爾釋出的衛星影像真偽。

馬薩爾科技在聲明中表示，衛星影像也顯示，在俄羅斯西部靠近烏克蘭邊境的軍事要塞，也新設了一處野戰醫院。

俄羅斯承認烏克蘭境內由分離主義分子控制的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家後，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）以維和為由，下令派兵進駐烏東地區。

美國總統拜登對此做出回應，今天宣布將實施制裁，並稱俄軍的行動是「俄羅斯入侵烏克蘭的開始」。

根據馬薩爾科技提供的資訊，在俄羅斯西部靠近烏克蘭邊境的周邊，可見到用來載運戰車、大砲等重型設備的重型裝備運輸車，另外還有一些新部署的部隊。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110223

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