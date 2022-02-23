克里米亞危機記憶猶新 俄烏邊界又瀰漫煙硝味

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（中央社基輔22日綜合外電報導）俄羅斯承認烏東2個分離地區為獨立國家，國會上議院聯邦院接著應總統蒲亭要求批准對外用兵，以支持烏東分離派人士後，世人除聚焦蒲亭有何圖謀，也不禁想起2014年俄國併吞克里米亞半島的危機。

克里米亞半島（Crimea）地處黑海（Black Sea），僅在北邊以狹長土地與大陸連結，半島東端幾乎觸及俄羅斯。

這座半島在1954年被前蘇聯領袖赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）劃給烏克蘭，使克里米亞成為烏克蘭一部分。然而當地的200萬人口中，有近6成自認是俄羅斯人。

此外，在遭俄國併吞前，克里米亞南岸港市塞凡堡（Sevastopol）即是俄國黑海艦隊基地。烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）2010年當選總統後，同意把港口租借期展延至2042年。

然而2013年底至2014年初，烏克蘭爆發親歐洲聯盟（EU）示威運動，俄烏兩國關係丕變。

2013年11月，亞努科維奇為與俄國建立更密切的關係，中止對歐盟的歷史性貿易與政治協定談判，此舉引發親歐反對派團體抗議，數以萬計示威群眾走上烏克蘭首都基輔（Kiev）街頭並占領獨立廣場（Independence Square）數個月，要求舉辦新選舉。2014年2月22日，亞努科維奇遭烏克蘭國會罷黜。

這時俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令駐紮在烏克蘭邊界附近的武裝部隊高度警戒，克里米亞開始騷動。幾天後，親俄武裝分子攻占克里米亞首府辛費羅波（Simferopol）的議會及政府大樓，升起俄羅斯國旗。

俄國上議院議長還說，莫斯科可派出「有限」軍隊到克里米亞，確保俄國黑海艦隊及公民的安全。

2014年3月，克里米亞議會率先宣告脫離烏克蘭獨立。緊接著3月16日，克里米亞舉行入俄公投，結果超過96%同意加入俄羅斯聯邦，投票率逾8成。3月18日，蒲亭與當地領袖簽署條約，使克里米亞半島成為俄國的一部分。

當時蒲亭告訴群眾，克里米亞地區終於回歸祖國，克里米亞與塞凡堡將回到俄羅斯懷抱，他還宣稱「不希望烏克蘭分崩離析」，但「西方在烏克蘭問題上已經越線」。

而蒲亭政府不僅趁著烏克蘭政壇出現權力真空兼併克里米亞，同時也支持烏克蘭東南部頓內茨克（Donets）、盧甘斯克（Luhansk）的親俄分離主義者至今。

蒲亭政府支持烏克蘭東部頓內茨克、盧甘斯克的親俄分離主義者至今。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

七大工業國集團（G7）早就表示克里米亞公投將「不具法律效力」。蒲亭與克里米亞領袖簽署條約後，白宮與歐洲各國隨即譴責俄國，緊接而來的制裁包括禁止俄國和克里米亞官員和政治人物入境歐盟、美國與加拿大；日本也終止軍事、太空、投資、簽證規定相關談判。

俄國則對美加官員祭出反制裁，時任美國眾議院議長貝納（John Boehner）、參議員馬侃（John McCain）、美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的顧問皆入列；俄企也開始從西方銀行撤資，以免資產遭凍結。

隨著西方擴大制裁幅度，俄國富豪商業利益備受打擊。信評機構惠譽（Fitch）與標準普爾（Standard & Poor）下調俄國評等展望，導致俄國資金大舉外逃，2014年前3個月就有多達700億美元外流，比2013年全年資金外流量還多。

時任俄國經濟部長伍留卡耶夫（Alexei Ulyukaev）坦言，引進產業制裁將使俄國經濟成長嚴重下滑、投資量將進一步萎縮、通膨將上升，而政府歲收與存底也將減少。

「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，俄企自2014年歷經多輪戰事與制裁恐慌，專家表示，外國投資水準可能永遠無法回到併吞克里米亞半島前的程度。

現在俄國與西方又因烏克蘭議題僵持不下，俄股與俄國貨幣盧布幣值暴跌，企業菁英也只能默默準備損失大筆資金，並面對西方的新一輪制裁。

半島電視台（Al Jazeera）分析，蒲亭之所以現在劍指烏克蘭，可能也跟2014年局勢有關。

現在許多俄國人拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，又不滿疫情帶來的經濟困境，使蒲亭支持率節節下滑。克宮可能是想起當年併吞克里米亞半島後，衝高到近9成的支持率；而且打仗或升高對抗情勢，可能有助轉移民眾對國內問題的關注，提升蒲亭支持度。

蒲亭現在的行動也可能有其經濟理由。俄國等前蘇聯國家2000年發起的自由貿易組織歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）普遍被視為蘇聯再興的第一步。

分析人士說，據諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）的理論，要創造自給自足的市場需要約2億5000萬人口；烏克蘭擁有4300萬人口和高額農工產出，原應是歐亞經濟聯盟順利運作的一環，但烏克蘭卻拒絕加入。

蒲亭曾多次宣稱，俄羅斯人和烏克蘭人是「一個民族」，烏國與白俄羅斯同屬「俄羅斯文明」的一環。但烏克蘭歷經2005年與2014年革命，兩次都對俄羅斯霸權說不，並尋求加入歐盟與北大西洋公約組織（NATO）。兩國之間的緊繃關係，恐怕不是一時半刻能夠舒緩。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110223