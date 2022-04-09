更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／台電擴大電線桿絕緣包覆 要讓小鳥松鼠跟在樹上一樣
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭27/300

BBC：俄軍欲改善整體協調 已重整行動指揮部

2022/4/9 11:21（4/9 22:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦8日綜合外電報導）一名西方國家官員證實，俄羅斯已在重整於烏克蘭的行動指揮部，如今負責指揮的將軍曾在敘利亞有豐富的經驗。

英國廣播公司（BBC）報導，2月24日入侵烏克蘭的俄羅斯部隊是由各軍區分別組織和指揮。

這名西方國家官員說，由於俄羅斯部隊從未受過相關訓練，「不同指揮部之間的橫向溝通協調真的很差」。目前負責作戰並試圖改善協調工作的是南部軍區指揮官，據說是將軍德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）。

這名西方官員表示：「那名特定指揮官在俄羅斯於敘利亞的行動中汲取了豐富經驗，因此我們預期俄軍的整體指揮和控制會獲得改善。」

從時間點來說，這名官員認為，俄羅斯的政治需求可能高過軍事要務，俄方得在紀念第二次世界大戰獲勝的5月9日前，於烏克蘭戰場上獲得某種形式的勝利。

數名西方官員表示，他們發現俄軍並未暫緩行動，好讓部隊適度重新集結，而是把更多人零零散散地派往烏克蘭東部的頓巴斯（Donbass）地區。

前述官員指出，俄羅斯在軍事和政治兩方面存有矛盾，軍事邏輯是讓部隊適當休整以重振在頓巴斯的行動，可能須採用更合適的戰術、從先前的挫敗中汲取教訓；而政治需求卻是在戰事上有所進展並迅速行動。

一般認為，一旦俄軍結束當前行動、進行重組，將有近100個營級戰術群可用於作戰。這會是一支「龐大」的俄羅斯部隊，但西方官員說，俄羅斯的戰術意味著，即使在數量上占優勢，他們也會被兵力較少的烏克蘭部隊以更聰明、令人出乎意料的方式擋下。

這名官員說：「除非俄羅斯改變戰略，以及更有效利用對自己有利的工具，否則連在他們重新設定的有限目標中也很難成功，而且一定不會依照我認為他們想要的步調。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110409

延伸閱讀
俄轟烏彈藥庫、哈爾科夫 歐盟：俄軍疑犯戰爭罪歐洲官員：俄國盼5月9日前達成對烏作戰勝利歐盟執委會主席訪基輔 烏東火車站遇襲至少50死
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀