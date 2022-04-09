BBC：俄軍欲改善整體協調 已重整行動指揮部

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）一名西方國家官員證實，俄羅斯已在重整於烏克蘭的行動指揮部，如今負責指揮的將軍曾在敘利亞有豐富的經驗。

英國廣播公司（BBC）報導，2月24日入侵烏克蘭的俄羅斯部隊是由各軍區分別組織和指揮。

這名西方國家官員說，由於俄羅斯部隊從未受過相關訓練，「不同指揮部之間的橫向溝通協調真的很差」。目前負責作戰並試圖改善協調工作的是南部軍區指揮官，據說是將軍德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）。

這名西方官員表示：「那名特定指揮官在俄羅斯於敘利亞的行動中汲取了豐富經驗，因此我們預期俄軍的整體指揮和控制會獲得改善。」

從時間點來說，這名官員認為，俄羅斯的政治需求可能高過軍事要務，俄方得在紀念第二次世界大戰獲勝的5月9日前，於烏克蘭戰場上獲得某種形式的勝利。

數名西方官員表示，他們發現俄軍並未暫緩行動，好讓部隊適度重新集結，而是把更多人零零散散地派往烏克蘭東部的頓巴斯（Donbass）地區。

前述官員指出，俄羅斯在軍事和政治兩方面存有矛盾，軍事邏輯是讓部隊適當休整以重振在頓巴斯的行動，可能須採用更合適的戰術、從先前的挫敗中汲取教訓；而政治需求卻是在戰事上有所進展並迅速行動。

一般認為，一旦俄軍結束當前行動、進行重組，將有近100個營級戰術群可用於作戰。這會是一支「龐大」的俄羅斯部隊，但西方官員說，俄羅斯的戰術意味著，即使在數量上占優勢，他們也會被兵力較少的烏克蘭部隊以更聰明、令人出乎意料的方式擋下。

這名官員說：「除非俄羅斯改變戰略，以及更有效利用對自己有利的工具，否則連在他們重新設定的有限目標中也很難成功，而且一定不會依照我認為他們想要的步調。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110409