股市上漲助攻 109年每戶家庭平均淨值年增62萬

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（中央社記者蘇思云台北28日電）主計總處今天公布109年底國富毛額新台幣272.01兆元，較108年底增加3.76兆元，年增率1.40%；其中家庭部門平均每戶淨值為1263萬元，年增62萬元，主要受惠股市上漲所致。

國富統計是「存量」概念，即在某一時點所累積財富的價值；而國富毛額是將家庭、非營利團體、非金融企業、金融企業及政府等5大經濟活動部門，在年底所持有的各項資產淨額，以當期價格計算的總值。

主計總處今天公布109年國富統計，109年底國富毛額272.01兆元，較108年底增加3.76兆元，年增率1.40%，是3年來新低。

主計總處官員告訴中央社記者，非金融性資產毛額增加4.87兆元，主要受惠於半導體及資通訊產業持續擴增產能，帶動房屋及營建工程增加2.22兆元；不過，金融性資產淨值年減1.11兆元，主因109年各國因疫情紛紛實施貨幣寬鬆政策，帶動股價上漲、外資持股市值增加，計算上導致國外金融性負債上升，因此稍微影響國富毛額的年增率。

國富毛額屬於存量，通常會向上增加，主計總處官員表示，過去推升國富毛額主要靠土地公告現值增幅，不過，近年產業生產性投資也逐漸增加，109年跟105年相比，國富毛額中房屋及營建工程結構比增加2.01個百分點至21.32%，機械設備增加0.48個百分點至10.96%。

進一步觀察各部門中的家庭部門，主計總處表示，以109年底全國總戶籍893萬戶為基準計算，家庭部門平均每戶資產減去負債後的淨值（不含人壽保險準備及退休基金準備，土地按市價重評價）為1263萬元，較108年底增加62萬元。

官員表示，主要受惠於109年股市上漲，證券劃撥餘額也屢創新高，有價證券為273萬元，年增37萬元，現金與活期性存款216萬元，也年增25萬元。

109年底家庭部門資產中，以房地產共48.49兆元、占33.76%最多，人壽保險準備及退休基金準備占21.45%，有價證券占16.96%；家庭部門負債則為18.2兆元，其中貸款為17.71兆元。

根據統計，台股加權指數於108年封關日為1萬1997.14點，109年封關日為1萬4732.53點，109年台股全年漲幅達22.8%。

以全國2355萬人口為基準計算，109年底平均每人淨值為479萬元，年增29萬元。（編輯：林淑媛）1110428