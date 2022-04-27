勞保年金5個年度調漲 最高6.71%、近50萬人受惠

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）請領勞保年金民眾注意，配合消費者物價指數成長，勞動部今天正式公告5月起將調整共5個年度勞工請領的勞保年金給付，調幅最高6.71%，預估約49萬2000名勞工受惠。

根據勞工保險條例規定，以領取年金年度為基期，當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負5%時，就會依該成長率調整勞保老年年金給付金額。

由於國內消費者物價指數（CPI）走高，勞動部今天正式公告，將調整在民國98年、99年、102年、103年及104年度共5個年度請領的勞保年金給付金額，調幅從5.45%至6.71%之間。

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勞動部勞工保險局普通事故給付組組長劉秀玲告訴中央社記者，行政院主計總處發布110年的消費者物價指數累計平均為104.32，經過計算，共5個年度勞工請領的勞保年金給付要調高，這也是第1次有超過1個年度的勞保年金進行調整。

劉秀玲也說，在這5個年度請領的勞保年金給付，預計從5月開始調整、6月入帳，屆時會有2筆金額，一筆為原本給付金額，另一筆是新增的金額，後面會備註「物價指數調整」，讓民眾暸解勞保年金調整的狀況，7月之後就只會有一筆已經調整過的金額。（編輯：陳政偉）1110427