五一勞工遊行改定點集會 訴求要加薪、要職安

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五一行動聯盟20日舉行記者會指出，5月1日要在凱道集會，並提出「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」4大訴求，包含要求基本工資應漲至新台幣2萬8000元以對抗通膨。中央社實習記者林承鴻攝 111年4月20日

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（中央社記者吳欣紜、實習記者林承鴻台北20日電）一年一度勞動節將來臨，五一行動聯盟今天指出，5月1日將在凱道定點集會並演出行動劇，提出「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」4訴求。

每年5月1日舉行的五一大遊行，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，將改為定點集會，五一行動聯盟今天召開記者會指出，今年將號召勞工參與集會。

五一行動聯盟今年提出「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」4訴求，全國產業總工會理事長江健興表示，薪資成長不敵通膨，去年調薪幅度扣掉物價指數後，是5年來首次呈現負成長，即勞工薪資都被通膨吃掉了，呼籲今年基本工資應調漲，不調漲勞工不會善罷干休，基本工資應一次漲至新台幣2萬8000元，才能對抗通膨。

江健興也說，台灣每年約有5萬名勞工遭遇職災甚至職災死亡，但受害勞工往往無法順利回到職場，勞工職業災害保險及保護法將在勞動節正式實施，要求政府若勞工不幸遭遇職災，必須落實災後補償及照顧，並安排勞工再就業。

至於攸關勞工退休生活的勞工保險年金改革，江健興說，勞保精算報告顯示，勞保基金2028年會用罄，讓勞工心生恐懼，應將政府負最終給付責任入法才能提供勞工保障。

宜蘭縣產業總工會理事長胡勝已則表示，疫情嚴重衝擊弱勢勞工，去年台灣經濟成長率雖達到過去11年最高點，但疫情確實影響所得，有人因此失業或染疫，甚至擴大貧富差距，要政府切勿因為經濟成長的數字而沾沾自喜。

胡勝已也強調，現在萬物齊漲，實質薪資退步，經濟成長率只是冷冰冰的數字，不是勞工真實生活，5月1日要提醒總統蔡英文不要忘記仍有非常多勞工因疫情受到傷害。

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五一行動聯盟重申政府應以稅收建立基礎年金作為配套措施，保障勞工退休後總年金收入不低於基本工資，也主張政府應兌現「最低工資法」立法承諾，明訂調整最低工資的指標因素，同時應提出解決青年低薪問題的政策，立法保障從事非典型工作之青年勞工的就業權益，並訂立「勞動教育促進法」。

根據五一行動聯盟規劃，5月1日當天下午1時30分將在凱道集合，2時活動正式開始，有「要職安」、「要加薪」兩個行動演出，包含安排職災個案當時人到場現身說法以及張舉「要加薪」的大布條，蓋過象徵通膨的道具，凸顯勞工要求「加薪抗通膨」的心聲，集會活動會也視防疫規範滾動調整。（編輯：陳政偉）1110420

五一行動聯盟20日在台北市總統府前凱道舉行記者會，宣布5月1日勞動節將在凱道定點集會，並提出「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」4項訴求。中央社記者王飛華攝 111年4月20日

五一行動聯盟20日在台北市總統府前凱道舉行記者會，宣布5月1日勞動節將在凱道定點集會，並提出「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」4項訴求，呼籲基本工資應調漲，才能對抗通膨。中央社記者王飛華攝 111年4月20日

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，五一行動聯盟20日宣布5月1日勞動節將在凱道定點集會並演出行動劇，提出「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」4項訴求，呼籲政府保障勞工權益。中央社記者王飛華攝 111年4月20日