波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者驚呼歷史時刻

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）波蘭經貿團今天抵達高雄機場，是波蘭政府專機首度起降台灣機場。一位旅居高雄的波蘭記者在社群網路貼出專機特寫，強調是「歷史性一刻」。

施耐澤斯基（Tomasz Sniedziewski）是波蘭媒體Rynek Lotniczy記者，他今天在推特（Twitter）發文指出，他難以置信波蘭政府的專機會飛到高雄，因此作為記者他必須親眼到機場看專機著陸，他貼出機身清楚標示為波蘭政府行政專機的照片興奮表示「可以確認波蘭代表團到南台灣了!」

波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮邱沃克（Grzegorz Piechowiak）16日深夜率領經貿團搭乘專機抵達台灣進行3天訪問，行程主要包括參與第十屆「台灣–波蘭經貿諮商會議」，以及兩場分別在台北與高雄舉辦的「波蘭台灣經貿投資論壇」，此外，還將拜會國發會、參訪新竹園區等。

皮邱沃克昨天在推特分享一篇施耐澤斯基的報導，該報導標題即為「波蘭政府專機史上首度抵達台灣」。

報導回顧，台波約在2年前也有過一次航運歷史時刻。台波在2015年簽署空運協定，但直至2020年4月才首度有波蘭航空（LOT）班機飛到台灣，裝載在台灣採購的醫療物資返回波蘭，寫下波蘭航空班機直飛台灣的歷史新頁。2020年6月，一架波蘭航空協助載運118名台灣人包機從華沙飛抵台灣，則是台波史上首次載客直航。

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報導指出，印有波蘭標誌的專機飛抵台灣，對台灣意義重大，因為世界上多數國家都因承認中國，無法與台灣維持外交關係，台灣的特殊國際處境，讓台灣非常重視各種具有官方象徵意義的訪問，隸屬波蘭空軍的灣流G550專機此次載著貿易團訪台，也引起了許多航空迷的注意和討論。

施耐澤斯基長期旅居高雄，在網路擁有高聲量，他月前曾在推特發文檢討高雄的「人行道機車亂象」，獲得高雄市長陳其邁親自回應，要求警方嚴格取締開罰。（編輯：翟思嘉）1110519