波蘭經發部次長訪台 盼台商投資半導體等先進產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北17日電）波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮丘沃克昨晚率團抵台，他今天出席波蘭投資商機論壇時表示，盼透過本次訪台行程，表明波蘭政府期待台灣投資決心，尤其是半導體等先進技術產業。

經濟部投資業務處和波蘭投資貿易局今天共同舉辦「波蘭投資商機論壇」，投資業務處處長張銘斌致詞表示，美中貿易衝突以來，波蘭一向是台商到歐洲投資重要據點，目前已累積31家台商前進波蘭，總投資金額超過2.23億美元。

根據統計，自台波2018年簽署投資促進備忘錄至今，台灣對波蘭投資已成長超過120%，主要以汽車零配件、合成橡膠製造、電子零組件等為主；波蘭對台灣投資也成長近80%，包含批發零售、電腦軟體等產業，顯示雙方推動雙向投資已獲得良好成效。

另外，2021年雙邊貿易總額達到16.5億美元，相較前一年成長33.6%。

張銘斌特別提到，最近波蘭接納很多烏克蘭民，種種努力顯示波蘭和台灣共享民主、自由法治人權價值，無論在投資貿易、防疫、人道援助層面，都是台灣絕佳合作對象。波蘭也透過歐盟復甦及韌性基金，推動數位轉型、綠色經濟及能源等相關產業，與台灣推動六大核心戰略產業和2050淨零碳排策略不謀而合。

皮丘沃克（Grzegorz Piechowiak）致詞時，則以3點分析台商投資波蘭優勢。

第一，儘管俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，但波蘭是很安全的國家，有北約軍事聯盟作為後盾，各國軍事部隊長期駐扎波蘭，捍衛波蘭和歐洲安全；近10幾年來，波蘭也致力能源來源多元化，「如今已不像其他歐洲國家，那麼害怕歐洲能源勒索」。

第二，波蘭是外資良好目的地，當地經濟發展除2020年爆發疫情以外，已近30年呈增長趨勢；波蘭政經重要性來自其優越地理位置，是國際運輸通道交叉點，完全有條件成為連結東南西北關鍵樞紐，當然最大優勢在於波蘭人創業精神以及勤勞素質。

第三，波蘭為外來投資者提供各種資金措施，包含款項、稅收減免、優惠貸款等，光2021年波蘭為外資所採取減稅總值，便高達近800萬歐元。

皮丘沃克強調，雖已有不少台商已進駐波蘭，但目前合作程度尚待提升，盼可透過此次訪台，包含今天論壇，表明波蘭政府期待台灣投資，尤其是半導體、電動等先進技術產業，促進提升波蘭出口能量。

論壇現場由波蘭投資貿易局投資策略中心主任法比諾維奇（Marcin Fabianowicz）深入介紹波蘭重點產業、勞動優勢、疫後復甦狀況及波蘭政府提供外人投資的各類優惠措施；波蘭工業發展局協調組組長貝納斯基（Zbigniew Bednarski）則剖析波蘭市場概況、經商環境、未來規劃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

本次論壇也在張銘斌和波蘭經濟發展暨技術部貿易暨國際合作司副司長斯馬斯庫（Aleksander Siemaszko）見證之下，由台灣區電機電子工業同業公會常務理事游文光與波蘭環境保護機構（IEP-NRI）主任撤潘斯基（Krystian Szczepański）主任簽署電動車及環境保護領域合作備忘錄（MoU）。

會後廠商提問，未來台灣、波蘭ESG、區塊鏈科技合作可能，波蘭代表給予正面回應，並透露今年7月會在台灣舉辦首屆金融科技論壇（Fin Tech Forum），範疇即包含區塊鏈，樂見台波IT、AI領域深化合作。（編輯：潘羿菁）1110517