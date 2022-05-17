第10屆台波經貿諮商會議落幕 簽3份合作備忘錄

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第10屆台波經貿諮商會議於17日上午舉行，由昨晚率團抵台的波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮丘沃克與經濟部政務次長陳正祺共同主持，雙方在半導體、氫能、資安、防疫等領域交換意見，並簽署電動車研發等3份合作備忘錄。（經濟部提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月17日

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（中央社記者曾智怡台北17日電）第10屆台波經貿諮商會議今天上午舉行，由昨晚率團抵台的波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮丘沃克與經濟部政務次長陳正祺共同主持，雙方在半導體、氫能、資安、防疫等領域交換意見，並簽署電動車研發等3份合作備忘錄。

陳正祺致詞表示，全球經濟受疫情及俄烏情勢衝擊，台波經貿在理念相近的基礎下，更形穩固，並對波蘭在援助烏克蘭所展現的領導地位表示肯定；台波在綠能、資通訊、資安、新創及創新等領域已有良好的合作基礎，樂見在經貿諮商會議平台下，制度化深化合作。

皮丘沃克（Grzegorz Piechowiak）致詞時，首先感謝台灣在2020年4月致贈波蘭防疫物資，波蘭則在2021年9月回贈40萬劑AZ疫苗，彰顯台波為理念相近的夥伴。

皮丘沃克表示，今天舉行的台波經貿諮商會議是雙邊重要的合作與交流平台，在後疫情時代及俄烏戰爭下，波方將與理念相近的夥伴合作強化供應鏈韌性，並強調台灣為波方理想的合作夥伴，盼續在供應鏈、半導體、電動車、氫能、醫療產業等領域深化合作。

國合會指出，本屆會議確認未來各項經貿及產業合作方向，並強調落實執行的重要性。

會中工研院與波蘭國家研究中心（Lukasiewicz Centre）簽署研發合作備忘錄，針對電動車及節能應用促進化合物半導體元件共同研究開發；以及由台灣全國認證基金會（TAF）與波蘭化學物質局（BCS）簽署優良實驗室操作（GLP）合作備忘錄，以強化國內GLP符合性監控系統與波蘭技術、資訊交換。

台波另在下午舉行的「波蘭投資商機論壇」，由電機電子工業同業公會與波蘭環境保護研究院國家氣候變遷中心簽署電動車合作備忘錄，深化雙邊在電動車領域的夥伴關係。

波蘭是歐洲家電最大製造國，且擁有龐大汽車及航空產業，與台灣產業具互補綜效。2021年波蘭國內生產總值（GDP）居全球第22名，在中歐國家中排名第1；經濟成長率達5.7%，在歐盟國家中名列前茅。

目前台灣有31家廠商在波蘭投資，投資業別主要為電機電子、資通訊、汽車及零配件等產業。（編輯：林興盟）1110517