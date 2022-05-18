光電、風電成本不划算？龔明鑫：未來比核能低3倍

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（中央社記者曾智怡台北18日電）企業關注供電議題，國發會主委龔明鑫今天表示，電力穩定始終是政府最重要工作；至於價格，根據IEA預測，再生能源成本將在達到經濟規模後大幅下降，並以光電、離岸風電成本最低，甚至比核能低2至3倍以上。

工商協進會今天舉行跨越七十前瞻系列論壇「建構永續DNA 邁向淨零大未來」。

國發會主委龔明鑫致詞指出，台灣淨零路徑以科技研發、氣候法治為作為治理基礎，從能源、產業、生活、社會轉型著手，萃取出12項重要關鍵計畫，將陸續於年底對外公布，包含淨零目標、方法、預算匡列執行、管考等。

龔明鑫表示，過去產業經濟發展都會思考成本，現在則要反過來想如何突破限制，就像新能源推動，技術必須要有所突破，須捨棄成本過高、不划算的思維；以氫能為例，若等日本等國家發展技術成熟再引進，減碳時程就會受到限制，因此政府正推動科研計畫，銜接2030年商業使用。

科研範疇綠能技術、氫能，以及碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）相關技術，甚至是地熱、海洋能等，政府都願意匡列預算，也盼企業共同推動示範計畫。

他特別指出，台灣以製造業為重，資源循環再利用部分十足關鍵，某個廢棄物對其他行業而言，可能是新能源、資源，如何跨領域整合將是未來重點工作。

針對各界關心電力議題，龔明鑫強調，電力穩定始終是政府最重要工作，「是一時一刻不能鬆懈」，電力穩定一定擺在第一位；至於電力價格，再生能源現在價格較昂貴，但只要達到經濟規模門檻，價格將下向走且取之不盡，相較之下，化石能源是「用一度少一度」。

根據國際能源總署（IEA）去年數據，預估至2050年，成本最低能源是光電、離岸風電，「甚至比核能低2倍到3倍以上」，也是為何IEA提出將風、光能源配比提高至70%。

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關於綠電供給問題，龔明鑫表示，盼在2050年能達到足量，供給企業所需，過程中會協調台電釋出一定綠電給中小企業，充分滿足各界需求。至於碳盤查與碳費，因應國際發展趨勢，尤其歐盟碳邊境調整機制（CBAM）可能會在2026年開始課稅，會以先大後小、以大帶小方式進行，「中小企業不用擔心」。

工商協進會副理事長蔡明忠致詞表示，全球使用低碳能源、企業應用符合淨零已是必然趨勢，如今是企業共同焦慮時刻，從內部治理、營運方針調整、利害關係人溝通、氣候財務到產業轉型龐大工程，企業除自身努力外，需政府提供完善低碳基礎建設，才能實現產業、經濟與社會環境共好未來。（編輯：楊凱翔）1110518