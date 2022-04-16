台灣離岸風電與太陽光電裝置量 成長速度超越日韓

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（中央社記者蘇思云台北16日電）經濟部今天表示，台灣離岸風電裝置量與成長率明顯超越日本跟韓國，此外，日、韓起步較早的太陽光電，台灣2016到2021年的設置量平均成長率為44.2%，也超越日本與韓國的12.1%與32.5%。

經濟部長王美花昨天表示，台灣綠能發展起步較全球晚，但如急行軍一步步趕上，光電、風電裝置容量已超越日韓，下一階段拚氫能、儲能、地熱等技術研發，助攻淨零目標。

經濟部今天發布新聞稿進一步說明，王美花所說的台灣離岸風電、太陽光電裝置已超越日韓，相關數據參考國際再生能源總署（IRENA）「Renewable Capacity Statistics 2022」統計資料，2021年底日本與韓國的離岸風電設置量分別為65MW及136MW，台灣則是237MW，在總裝置量及成長率已高於日、韓。

太陽光電部分，經濟部指出，日本至2021年底設置量達約74GW，韓國至2021年底已設置約18GW，不過日、韓國土面積分別約台灣的11倍與3倍，台灣2021年底設置量為7.7GW，以年平均成長率來看，於2016年至2021年日本約12.1%、韓國約32.5%，台灣則為44.2%，成長速度較日、韓快速。

經濟部表示，政府自2017年起加速推動國內再生能源設置，近5年（2017年至2021年）整體再生能源設置新增容量約6.9GW，2021年底達11.58GW，較2016年底的4.7GW已提高近1.5倍，其中太陽光電更是成長逾5倍。

離岸風電的2座示範風場分別在2019及2021年併網商轉，完成離岸風電第一階段「示範獎勵」的階段性任務。

經濟部強調，再生能源發展需綜合考量技術成熟可行、成本效益導向、分期均衡發展、帶動產業發展、社會可接受等因素。經濟部已完整規劃再生能源推動路徑及策略，將穩健踏實的逐步邁向既定政策目標，以達成台灣能源轉型、淨零轉型願景。（編輯：張均懋）1110416