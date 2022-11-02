維特齊高票連任捷克參院議長 友台德拉霍斯當選副議長

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（中央社記者林育立柏林2日專電）捷克參議院今天舉行正副議長選舉，結果現任議長維特齊高票連任，德拉霍斯當選副議長。兩人曾先後訪台，對台灣高度友好。

捷克參議院10月改選1/3席次後，今天投票選舉正副議長，結果現任議長維特齊（Miloš Vystrčil）在80票中拿下73票，第3度當選議長。

此外，日前訪台的資深參議員德拉霍斯（Jiří Drahoš）也當選副議長，成為4位副議長當中的一人。

捷克參議員德拉霍斯9月訪台時表示，他1988年首次來台時就已立刻愛上台灣。（中央社檔案照片）

維特齊曾在2020年9月率團訪台，成為史上第一位在立法院演講的非邦交國議長；立法院長游錫堃接受他的邀請，今年7月也在捷克參議院發表演說，堪稱是台灣對歐外交的創舉。

出身學界的德拉霍斯9月率團訪台，見證台灣與捷克在半導體、博物館等領域簽署6項合作備忘錄，同樣是台捷關係的重要推手。（編輯：陳惠珍）1111102

立法院長游錫堃7月20日在捷克參議院發表演說，演講結束後，全部參議員起立爆出如雷掌聲。（中央社檔案照片）





