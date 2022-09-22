深化交流 台博館與捷克國家博物館締結姊妹館

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）文化部長李永得今天與捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯及訪問團會面，並見證國立台灣博物館與捷克國家博物館簽署姊妹館協議書。

簽約儀式由國立台灣博物館館長洪世佑與捷克國家博物館（National Museum）總館長盧卡其（Michal Lukeš）共同簽署協議書，期盼透過跨國合作豐富兩館展示及研究能量。

李永得今天在雙方簽署姊妹館簽約儀式致詞時表示，3個月前他造訪捷克，受到熱情接待，「我還記得結束晚宴交流後，議長韋德齊（Vister Chill）特別邀請我們去續攤喝啤酒，捷克的啤酒冰涼，但我內心感覺非常溫暖」。

李永得說，台灣人形容朋友間的情誼叫做「換帖的」，捷克就是台灣的「換帖兄弟」，「6月我到捷克我就愛上捷克，相信大家來到台灣也會愛上台灣，還有我們的台灣啤酒。」

李永得說，非常榮幸見證台灣博物館和捷克國家博物館，簽署締結姊妹館，就在上個月，台灣博物館也和捷克國家技術博物館簽署了合作備忘錄。

李永得說，明年初台灣駐捷克文化組正式成立，「相信未來雙方文化交流會越來越深入。」

除了博物館交流，2024年捷克作曲家史梅塔納誕生200週年紀念，捷克將舉辦紀念音樂節，特別邀請台灣的音樂團隊前往交流。李永得也表示，2023年1月捷克文化組設立後，史梅塔納音樂節交流事宜就是第一個任務。

今天簽約現場除捷克參議院教科文委員會主席德拉霍斯 （Jiri Drahos）外，包括捷克教育部次長維多娃 （Radka Wildová）、科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova），以及國家博物館總館長盧卡其和捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）都到場。台灣包括駐捷克代表處代表柯良叡也到場見證交流。

德拉霍斯表示，這次訪問團抵台展開許多拜訪，文化的面向非常多元，除了硬體外也有許多軟體建設，期待未來會有更多互動。

文化部說明，捷克國家博物館成立於1818年，位於布拉格市中心，由自然史博物館、歷史博物館、音樂博物館、國家博物圖書館及亞美非文化博物館等5大分館所組成，是捷克最大的博物館。（編輯：張芷瑄）1110922