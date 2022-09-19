游錫堃接見捷克參議員德拉霍斯 盼兩國邦誼深化

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院長游錫堃今天接見捷克參議員德拉霍斯訪問團。游錫堃表示，台灣與捷克雖位處地球兩端，但民主與自由使兩國在溝通上沒有距離，期盼兩國邦誼不斷深化，共同捍衛自由、民主、和平發展的道路。

德拉霍斯則指出，捷克未來將持續幫助台灣加入重要世界組織，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等，也期盼台捷直航能夠早日促成，讓兩國人民未來的互訪更為便捷。

捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪問團18日抵台。立法院今天發布新聞稿指出，游錫堃在立法院秘書長林志嘉、顧問周雅淑及外交部常務次長俞大㵢等人陪同下，接見德拉霍斯一行12人。

游錫堃致詞時表示，相當欣喜再次見到德拉霍斯等人，也誠摯感謝捷克參議院今年7月對他率領的台灣國會跨黨派訪問團，提供高規格外交禮遇。

游錫堃說，在座皆是科學、醫學、資安、教育、文化、歷史與人權等領域極為重要的學者專家，未來台捷兩國在獎學金專案、博物館輪展、音樂團體巡演及國家太空中心、中研院及國衛院等學術交流人才的循環互助下，將有更密切合作。

游錫堃指出，捷克是中東歐民主的領頭羊，1989年的絲絨革命用和平方式終結共產一黨專制政權，從而引領了一連串中東歐國家反共產專制的浪潮。

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游錫堃表示，根據德國智庫基爾世界經濟研究所的數據，在烏俄戰爭中，捷克援助烏克蘭的金額在全球排名居第10名，若按GDP援助比則是全球第7，軍備與武器援助為全球第6。捷克堅持民主自由，挺身捍衛烏克蘭，令人敬佩不已。

德拉霍斯致詞說到，儘管他昨天才抵達台灣，卻感覺像是回到家一樣，因為台捷兩國分享許多共同點，包含保護自由、民主、人權及少數族群等皆有相同信念。兩國間彼此互相學習、合作，也共享相似的歷史進程，期盼兩國未來在追求民主上也會持續合作。（編輯：林興盟）1110919