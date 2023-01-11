德自民黨副主席：訪台觀察有助形塑新對中戰略

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德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團訪台記者會11日在外交部舉行，外交部發言人歐江安（左起）、德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）、自由民主黨副主席伏格爾（Johannes Vogel）及台灣外交部歐洲司長姚金祥等人出席並合影。中央社記者王飛華攝 112年1月11日

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）德國執政黨自民黨副主席伏格爾今天表示，德國正在討論一個全新、首次的對中國戰略，將與民主夥伴加強合作，以降低對中經濟依賴，他擬將此次訪台所獲得的觀點，帶回納入新戰略思考。

德國國會國防委員主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）、伏格爾（Johannes Vogel）今天下午在外交部舉行德國自民黨高階國會訪團記者會。自民黨、綠黨、社民黨目前共同組成德國聯合政府。

伏格爾致詞時，先以中文問候「你好」，他表示，此行是要展現對台灣的支持，他透過訪台認知到，中共每天派機艦跨越台海中線，因此更要重申立場，中國若片面以武力改變台海現狀是絕對不被接受的。

德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團11日在外交部舉行訪台記者會，德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）出席，分享訪台心得並回應媒體提問。中央社記者王飛華攝 112年1月11日

施卓克－齊默曼也說，雖然他們訪台讓中國駐德大使「不太高興」，但她並不在意，因為德國是民主自由的國家，中國駐德大使有權利表達自己的意見，德國國會議員也有權利到各處旅行。

對於德國在台海衝突中扮演的角色，施卓克－齊默曼坦言，德國不會像目前軍援烏克蘭一樣，直接提供台灣武器，她訪台期間會晤各層級官員，也沒有任何人提出希望德國增加提供武器給台灣的期待，雙邊主要仍聚焦在經貿合作。台海不只軍事問題，確保台海是開放水域也很重要，這攸關全世界自由貿易。

訪團日前曾參訪新竹科學園區，對於台積電評估在德國設廠一事，施卓克－齊默曼說，此行未與台積電接觸，與政府官員會晤中也沒談到相關話題。

伏格爾表示，德國內部正討論新的中國戰略，與其說是新的，不如說是第一個，他作為執政黨國會議員，自然會試著把此行訪台的觀點帶入討論中，其中經貿面向重心，是要平衡德國長期對中國的過度依賴，就像德國在俄烏戰爭後，醒悟自己過度依賴俄羅斯天然氣。

伏格爾舉例，實際做法是加強與民主夥伴的經貿合作，去年底德國國會批准歐盟與加拿大的自由貿易協定（FTA），也提案重啟跟美國的FTA，另外除了東協、澳洲，德國也想加強與台灣的相互投資，他不能決定具體是哪些企業合作，但鼓勵台灣政府採購飛機、火車都能優先考慮採用德國科技。

伏格爾表示，德國在討論新的中國戰略過程中，會透過對中國經濟依賴度的「壓力測試」來檢討，讓企業與民眾了解過度依賴中國的危險性，以及多角化分散風險的必要性。

媒體提問，德國有總統、國會議長、總理等代表國家位階最高的7個人不與台灣接觸的原則，台灣外交部長至今也無法造訪德國。伏格爾說，德國三權分立，他必須尊重行政權，但身為國會議員他可以自由決定到哪見誰，他訪台也見了外交部長吳釗燮。

前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）鼓勵北約與台灣加強軍事合作，施卓克－齊默曼坦言，拉斯穆森已經卸任，因此可以暢談自己的個人觀點。（編輯：謝佳珍）1120111

德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）與自由民主黨副主席伏格爾（Johannes Vogel）（圖）率團訪問台灣，11日在外交部出席訪台記者會，回應媒體提問。中央社記者王飛華攝 112年1月11日