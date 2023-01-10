蔡總統接見德國會訪團 盼更多民主夥伴守護區域穩定

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天接見德國國會訪團時表示，面對威權主義擴張，民主國家更應團結合作，守護民主自由價值，台灣將從明年開始恢復1年期的義務役，強化自我防衛實力；她期待，台灣、德國以及更多民主夥伴共同守護區域秩序穩定繁榮。

德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）及自由民主黨副主席伏格爾（Johannes Vogel）率團訪台；蔡總統上午在總統府接見訪團。

蔡總統致詞時，歡迎德國國會再次組團來訪。她說，訪賓來自國防、外交、人權委員會，也是德國自民黨重要成員，來訪展現對台灣情誼和支持，她要表達最深感謝。

蔡總統說，這段時間以來，台灣與德國的交流愈來愈緊密，去年10月德國國會友台小組和人權委員會兩個訪團陸續來訪，彰顯德國國會跨黨派對台灣的支持。去年12月國家人權委員會主委陳菊也率團訪問德國，創下雙方人權官員會晤層級最高的紀錄。

蔡總統指出，台德雙方合作面向非常多元，包括能源轉型、金融監理、中小企業創新研發、轉型正義等不同領域，她相信未來在各界大力支持下，台灣與德國將繼續深化夥伴關係。

此外，蔡總統也說，藉這機會，要代表台灣人民感謝德國對台灣的重視與支持，去年德國國會首度通過支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會，也是首度有超過100位國會議員連署支持台灣。

蔡總統說，當去年8月中國在台海周邊持續軍演，德國身為G7輪值主席，透過G7外長聯合聲明表達維持台海和平的重要性，去年9月德國在落實印太方針的執行進展報告也首度提及台灣，持續關切台海安全。

蔡總統認為，目前面對威權主義擴張，民主國家更應該團結合作，守護民主自由價值，台灣將從明年開始恢復1年期的義務役，強化自我防衛的實力，也展現守護家園，捍衛民主的決心，她期待台灣與德國，以及更多民主夥伴，共同守護區域秩序的穩定以及繁榮。

她期待，新的一年大家一起繼續努力，讓台德關係更加深化發展。（編輯：翟思嘉）1120110