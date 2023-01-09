德自民黨高階國會訪團抵台 將晉見蔡總統

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德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann，左5）、自民黨副主席伏格爾（Johannes Vogel，左3）9日率團訪台，外交部歐洲司副司長呂世凡（右1）前往迎接。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年1月9日

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）外交部今天表示，德國國會國防委員會主席、自民黨副主席等人所率領的「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」今天到12日訪台，將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄，並參訪景美人權園區與新竹科學園區。

外交部指出，德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）及自由民主黨副主席伏格爾（Johannes Vogel）今天率團抵台。這是今年第1個德國訪團，也是繼去年10月德國國會友台小組與人權委員會訪團後，近4個月內的第3個德國國會官式訪團來台灣訪問，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團將接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮分別款宴，也將拜會數位發展部、陸委會等政府部會，並會晤智庫學者。訪團成員期待藉由實地訪察，深入瞭解台灣的發展現況，並加強雙方在相關議題的交流合作，提升台德共享價值與友好夥伴關係。

外交部表示，德國自民黨代表大會110年首度通過，將對台政策納入競選政見，主張與歐洲夥伴及其他民主國家，尤其是美、日、印、澳等，建構阻卻中國對台動武威脅，並確保以外交途徑處理兩岸問題的策略架構。

外交部表示，在德國聯邦政府組閣談判期間，自民黨積極為台灣執言，促成友台政策文字納入組閣協議。外交部樂見德國積極參與印太事務及致力維護台海和平，並盼與德國等理念相近夥伴攜手合作，共同增進台海安全及區域的和平穩定與繁榮。（編輯：郭無患）1120109