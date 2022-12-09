德執政黨議員：德對中政策轉向 官方文件首提台灣

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（中央社記者林育立柏林8日專電）在德國執政黨主管外交的議員穆勒-羅森崔特表示，近年德國政壇和業界對中國的觀感出現很大的變化，他相信只要民主國家團結中國就不敢攻打台灣，明年年初他將訪問台灣。

台灣民主實驗室6日起在柏林舉辦「中國在世界」（China in the world）會議，吸引全球逾250位非政府組織工作者、官員、學者參加，討論中國如何透過宣傳和資金擴大影響力。

大會今天邀請在德國執政黨自由民主黨（FDP）負責外交的國會議員穆勒-羅森崔特（Frank Müller-Rosentritt）分析德國對中政策最近的轉向，全程在YouTube網路平台直播。

穆勒-羅森崔特說，前總理梅克爾（Angela Merkel）與中國、俄羅斯等獨裁國家領袖關係密切，冷落民主國家，這樣的情況一定要改變，因此去年9月大選後，聯合執政的3個政黨在執政協議、也就是未來4年施政方針中首次提到台灣，「這類官方文件第一次提到民主台灣，對德國來說可是很大的轉變」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨（SPD）立場偏左，傳統上對中國和俄羅斯友善，之前他不顧內閣反對，同意讓中資入股漢堡港一個碼頭，此舉備受輿論批評。

但是在聯合政府一起執政的綠黨和自民黨，對中國立場強硬，德國對中國的態度因此給人多頭馬車的印象。

對此，穆勒-羅森崔特表示，他個人認為德國企業不能入股中國港口、但中資可以入股德國港口根本是「胡扯」，但蕭茲身為社民黨員，必須代表黨意。

不過，他指出，蕭茲去年底接任總理後，亞洲行第一站選擇日本，在聯合國安全理事會5個常任理事國當中，他最後才出訪中國，跟梅克爾時代截然不同，光這點本身就是政策轉變的信號。

德國正在研擬中國戰略，預計明年初定案，將決定未來數年中國政策的走向，媒體之前披露的草案強調人權將成為對中關係的核心，一改過去經貿利益至上的作法，引起各界熱議。

穆勒-羅森崔特強調，這是德國有史以來第一份詳盡的中國政策文件，光從草案就可看到德國對中政策的改變幅度有多大，視中國為體制對手，打算分散市場減少對中國的依賴。

不僅政界，德國業界對中國的觀感也在改變。

他舉俄羅斯入侵烏克蘭為例，在俄羅斯投資很多的德國企業，因為戰爭蒙受巨大損失；如果中國真的攻打台灣，歐美向制裁俄羅斯一樣對付中國，高度仰賴中國市場的德國企業將受到多大衝擊？光想到這點就讓許多企業警醒。

針對中國對台灣的軍事威脅，穆勒-羅森崔特說，只要民主國家團結起來不被分化，中國領袖研判入侵台灣的代價太高，就不敢貿然行動，西方在俄國出兵後行動一致，應該讓中國相當驚訝。

穆勒-羅森崔特是國會友台小組成員，支持德國和台灣互訪與交流，他坦言，過去德國對中共真的不夠了解，可以向台灣學習的地方還很多。

德國對中政策的轉向，也反映在官員和議員頻繁訪台。今年10月，德國國會先後派兩個團出訪台灣，最近德國外交部亞太司長司佩蘭（Petra Sigmund）和經濟部次長布蘭特納（Franziska Brantner）也低調訪台。

會後穆勒-羅森崔特向中央社記者表示，明年1月他將與多位國會議員訪問台灣。（編輯：郭中翰）1111209