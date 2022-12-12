德國成第5個互惠通關國 德經辦：助強化台灣經貿

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（中央社記者曾智怡台北12日電）台德互惠使用自動查驗通關系統今天正式啟用，德國經濟辦事處表示，德國是繼美國、韓國、澳大利亞和義大利之後，第5個與台灣簽訂互惠通關協定的國家，進一步強化台灣與國際社會的聯繫，以及與其他國家的經貿關係。

移民署署長鐘景琨今天宣布，台灣旅客現在可以使用德國的邊境自動通關系統（E-Pass），該協議即刻生效，也允許德國人使用台灣的自動通關系統。

德國經濟辦事處首席代表兼處長林百科透過新聞稿表示，互惠的自動通關系統將促進兩地旅行和貿易，使德國和台灣受益；它所帶動的合作和業務對接，可望加強德國和台灣之間的關係。

林百科指出，這個系統在德國各地都可以使用，新措施也使持台灣護照者成為世界上第4個能夠使用德國自動通關系統的非歐盟成員；目前EasyPass系統在德國的各個城市都可使用。

德經辦補充，使用EasyPass系統，台灣旅客必須持有帶晶片的護照和統一的身分證號碼，至少年滿18歲，且在德國沒有犯罪紀錄；在德國長期逗留的人還需有簽證或居留證。（編輯：林興盟）1111212