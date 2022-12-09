台灣民主實驗室柏林會議聚焦中國 吸引全球專家與會

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台灣民主實驗室執行長吳銘軒在柏林舉辦的會議致詞。中央社記者林育立柏林攝 111年12月8日

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（中央社記者林育立柏林8日專電）台灣民主實驗室成立以來首次全球性的實體會議近日在柏林舉行，吸引全球逾250位研究中國影響力的專家與會，現場討論氣氛熱絡，主辦單位計畫明年在台灣續辦。

非營利組織台灣民主實驗室主辦的「中國在世界」（China in the world，簡稱CITW，前譯「世界中的中國」）年度會議，6日起在柏林一連舉行3天，來自歐洲、美國、非洲、中亞、紐澳的非政府組織工作者、官員、學者齊聚一堂，討論中國如何透過宣傳和資金擴大影響力，並分享辨識和因應的策略。

台灣民主實驗室成立於2019年，平時除了關注中國對台灣輿論環境的資訊操作，也在與各國人士互動過程中，建立了一個研究中國影響力的跨國社群；由於疫情過去只能在線上開會，這次柏林會議是第一次實體會議，對這個民間團體來說意義重大。

執行長吳銘軒接受中央社記者訪問時表示，許多專精人權和環境議題的非政府組織和學者，發現政府與中國往來會帶來貪污和污染的問題，可是他們本身沒有中國研究背景，對中國的政治和操作手法不了解，因此社群內交流的需求非常大。

吳銘軒強調，中國當然可在世界上擴張影響力，但背後可能有惡意、不符合國際規範、或協助獨裁政權，台灣民主實驗室希望中國影響力的相關議題能進入全球視野，因此利用會議創造一個安全的空間，讓各國研究中國影響力的人士互相認識、建立信任和找出共通性，進一步促成跨地區和領域的合作。

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至於為何選在柏林辦，吳銘軒說，俄國入侵烏克蘭讓全世界看到獨裁者的真面目，如何與體制不同的極權國家往來，成為民主國家討論的焦點；選在柏林原因是德國是歐洲受中國影響最大的國家，而且德國正在討論新的中國政策，希望大家多關注德國和歐洲的動態。

這次柏林會議一共舉行45場活動，參與人數超過250人，現場討論氣氛熱絡，今天還邀請德國國會議員和歐洲各國學者分析中國政策，堪稱是一次成功的會議，台灣民主實驗室計畫明年回台灣繼續舉辦。（編輯：楊昭彥）1111209