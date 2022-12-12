台德互惠自動通關 移民署：雙方交流重要里程碑

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台德互惠使用自動查驗通關系統正式啟用，移民署今天表示，年滿18歲國人持晶片護照前往德國法蘭克福等8個機場時，可免費註冊使用EasyPass入出境，為雙方交流重要里程碑。

移民署今天發布新聞稿表示，署長鐘景琨及德國在台協會副代表陶艾瑪（Dagmar Traub-Evans）10日於桃園市所舉辦的「厚植新國力‧移民心故鄉」多元文化活動上共同宣布，台灣與德國互惠自動通關當天起啟用，國人前往德國時不需再大排長龍經過人工查驗，可享受此便利又省時的自動通關服務。

反之，也可藉由通關的便利，吸引更多德國遊客來台，這是台德交流的重要里程碑，有助提升雙方觀光及經貿夥伴關係。

移民署說明，來台的德國旅客，只要持德國6個月以上效期的晶片護照，年滿18歲且身高140公分以上，在台灣無違反法令紀錄，即可免費註冊使用台灣e-Gate入出境。

另外，國人前往德國法蘭克福等8個機場，持有含身分證統一編號的晶片護照，年滿18歲且在德無不良紀錄者，入境後可免費註冊使用德國EasyPass入出境。

移民署表示，德國是繼美國（Global Entry：GE）、韓國 （Smart Entry Service：SeS）、澳洲（Smart Gate）及義大利（eGate）之後，第5個與台灣互惠使用自動通關（e-Gate）的國家。

同時，台灣也成為第4個可使用德國自動通關（EasyPass）的非歐盟國家。

移民署說，將持續推動與其他國家互惠使用自動查驗通關系統，讓國人出國更便利，有助吸引國際觀光客來台。（編輯：李亨山）1111212