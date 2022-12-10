台灣德國互惠自動通關啟用 成全球第4個非歐盟國

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（中央社記者劉建邦台北10日電）移民署長鐘景琨今天表示，即日起，與德國互惠自動通關啟用，台灣成為全球第4個可使用德國自動通關的非歐盟國家，讓台灣與國際接軌更便利。

內政部移民署今天在桃園市舉辦「厚植新國力‧移民心故鄉」多元文化活動，鐘景琨致詞時宣布，即日起，台灣與德國互惠自動通關啟用，是繼美國、韓國、澳洲及義大利之後，第5個與台灣互惠使用自動通關的國家。

他指出，台灣成為全球第4個可使用德國自動通關的非歐盟國家，讓台灣與國際社會接軌更加便利。

此外，鐘景琨說，在台新住民已超過57萬人，為國家建設提供許多助力，已成為台灣的新國力，希望社會各界以多元文化視角瞭解新住民，讓新住民融入在地生活。

移民署發布新聞資料表示，聯合國為彰顯移民人權的同等保障，把18日訂為移民日，台灣也把此日期訂為移民節，自民國97年起，每年都結合公私部門共同舉辦慶祝活動。

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移民署並表揚10大優秀新住民、外籍人士及移工，獲獎的新住民都在台灣長期投注心力，包括獲得111年總統教育獎的越南新住民鄭伶巧等人。

移民署指出，政府為協助新住民及其二代在台生活順利，結合跨部會資源，推動新住民及其子女築夢計畫、新住民子女國內培育營等輔導措施，協助優秀傑出的新住民及其子女發展潛能，期待轉化新住民成為新動能，晉身國際世界舞台。（編輯：卞金峰）1111210