蔡總統：艾達莫娃在強大壓力下率團訪台 台捷關係重要里程碑[影]

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今天接見捷克眾議院議長艾達莫娃訪問團，她說，艾達莫娃在強大壓力下，依然率團來訪，再次展現對台灣強勁支持，這也是台灣與捷克關係進展的重要里程碑；艾達莫娃則說，台灣海峽的和平穩定是全球安全繁榮必要條件。

蔡總統下午在總統府接見捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪問團，她說，訪團包括跨黨派國會議員、跨部會官員、產學研代表，共160人，是台灣捷克互設辦事處以來規模最大訪團。

蔡總統表示，2020年8月捷克參議院議長在中國連番施壓下，仍堅持率團來訪，為雙方關係展開跨領域合作；這次艾達莫娃在強大壓力下，依然率團來訪，再次展現對台灣的強勁支持，這也是台灣與捷克關係進展的重要里程碑。

蔡總統說，今年1月捷克總統大選後，她與捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）通話，都認為雙方在既有良好互動基礎上，未來一定能強化各領域交流合作；這幾年來，台灣與捷克在各方面交流有很多進展。

蔡總統說，台灣成立的中東歐融資基金，台灣與中東歐許多企業都表現出踴躍投資意願，在捷克也有許多計畫正在評估審查，她相信未來能促成雙邊企業在資金技術方面更多合作。

影片來源：presidentialoffice

蔡總統表示，台灣與捷克都歷經過威權統治，深知民主得來不易，在堅持民主自由道路上，更能夠成為彼此堅定夥伴；她相信，未來台灣與更多共享民主理念國家，當然也包括捷克，能夠在經貿、科技、文化及區域安全等領域，展開更廣泛合作，共同強化民主陣營團結，也為促進區域和平穩定，貢獻更多心力。

艾達莫娃致詞提到，訪團有共同目標，就是表達對台灣民主政治的支持並展現合作決心；捷克與台灣一向是緊密合作夥伴，捷克駐台辦事處將在今年11月慶祝成立30週年，捷克對台政策是長期穩定的，共享普世價值原則，其中，最重要的是自由、民主、人權，這可以確保對抗其他外來的壓力。

她說，捷克政府施政宣言提到，台灣是捷克在亞洲優先合作的民主夥伴之一，同樣的，捷克新的印太戰略也強調這一點。

艾達莫娃說，她堅信，台灣海峽的和平穩定，是全球安全與繁榮必要條件，這符合國際社會民主派的利益，而捷克當然屬於這個團體，對此，捷克深感自豪。

她說，支持台灣加入世界衛生組織、國際民航組織等；她並感謝台灣對捷克提供財政支援，安置烏克蘭難民。

艾達莫娃提到，不久前，布拉格的動物園新生穿山甲寶寶，這是台北市贈與的禮物，她期待未來交流與合作。（編輯：林興盟）1120327

總統蔡英文（右）27日接見捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（中）等一行，艾達莫娃致詞時表示，她堅信，台灣海峽的和平穩定，是全球安全與繁榮必要條件。中央社記者鄭傑文攝 112年3月27日