捷克眾議長艾達莫娃喊話中共：犯台必定失敗

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（中央社記者吳昇鴻台北28日電）捷克眾議院議長艾達莫娃今天表示，俄烏戰爭讓世界意識到民主要強大，就要靠互助，因此捷克願支持台灣；她說，捷克是台灣在歐洲最好的朋友，「要讓站在民主對立面的敵人知道，攻擊我們要付出很大代價。」

艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今天上午到立法院議場發表演講，成為第一位在台灣立法院演說的非邦交國女性國會議長，下午再赴台灣大學綜合教學館錢思亮紀念講堂，出席「台捷民主韌性論壇」。

艾達莫娃致詞時先向在場師生用中文說「大家好」，全場響起掌聲。她表示，捷克和台灣都走過威權時期，如今逐漸轉型為民主社會。

艾達莫娃指出，捷克和世界各國正面臨許多挑戰，以俄烏戰爭為例，民主國家必須了解民主要強大，就要靠互助，因此她表示，捷克願支持台灣，與台灣站在一起。

艾達莫娃說，「要讓站在民主對立面的敵人知道，攻擊我們要付出很大代價」。她表示，台灣有很多民主盟友，如果中共決定攻台，必定失敗，而且不論政治經貿，都會失去歐洲信任，「我們有職責講清楚」。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）今年初甫當選就與總統蔡英文通話，隨後在推特發文表示，雙方同意加強兩國關係，他並期待未來與蔡總統見面。

艾達莫娃表示，此舉展現出捷克政府願和台灣深化關係，「捷克是台灣在歐洲最好的朋友」。

台捷不僅在政治、經貿互動熱絡，兩國已建立密切科技合作，國科會與捷克科學院、捷克技術署等簽定雙邊合作協議，每年定期徵求雙邊合作申請案，共同補助合作研究及人員交流計畫。

艾達莫娃明天將見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，離台前也將召開記者會。（編輯：謝佳珍）1120328

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（前左）28日在台灣大學綜合教學館錢思亮紀念講堂發表演說，吸引台大師生到場聆聽。中央社記者徐肇昌攝 112年3月28日