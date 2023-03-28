更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

回應艾達莫娃演說 游錫堃：民主國家團結堅定反威權

2023/3/28 12:53（3/28 14:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）28日上午率團拜訪立法院，立法院長游錫堃（右）頒發榮譽獎章給艾達莫娃，兩人在議場中握手致意。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）28日上午率團拜訪立法院，立法院長游錫堃（右）頒發榮譽獎章給艾達莫娃，兩人在議場中握手致意。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北28日電）立法院長游錫堃今天聽了捷克眾議院議長艾達莫娃的演說之後發表感言，民主國家團結一致，展現堅定反對一切形式威權的勇氣，彰顯守衛家園的決心，威權獨裁的洪流將無法破壞民主自由國度。

艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團參訪立法院受到歡迎，並以「我們與你們同在，請你們也和我們同在」為題受邀在議場發表演說，游錫堃全程陪同。

艾達莫娃發表演說前，游錫堃致詞歡迎，也代表立法院致贈國會一等榮譽獎章給艾達莫娃，朝野立委不分黨派熱烈鼓掌。

游錫堃致詞歡迎時指出，自從2020年「台捷關係破冰者」捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）來台訪問，創下第一位在立法院演講的非邦交國國會議長先例，猶如春燕帶來國際對民主台灣支持的訊息後，不但台捷關係不斷深化，連續兩年雙邊貿易正成長，去年的貿易成長率更達到20.25%，還帶動歐洲民主同盟國政要紛紛訪台，台灣國際能見度遍地開花，這是捷克為台灣打開通往歐洲門戶的例證。

他說，如今艾達莫娃的到訪具有更深刻的意義，除了艾達莫娃所說的，台捷加強合作符合捷克的利益之外，更重要的是選擇在春天抵達台灣，站在民主同盟夥伴身邊所代表的支持訊息；就是將捷克1968年「布拉格之春」、1989年「絲絨革命」那般不畏強權、引領變革的捷克精神親自帶到台灣。

在艾達莫娃演講之前，游錫堃並介紹，艾達莫娃是一位充滿領袖魅力、歷練豐富、能力超群的政治家，她曾擔任過布拉格市議員，現今除了肩負捷克眾議院議長身分外，也是捷克TOP 09政黨的黨主席，兼具地方、中央及黨職服務的經驗。

游錫堃指出，艾達莫娃做為捷克眾議院史上第二位女性議長，也是眾議院史上最年輕的女性議長，艾達莫娃是女性參與公共事務的楷模，為性別平權的推動樹立典範。

艾達莫娃演說之後，游錫堃回應，民主國家團結一致，展現堅定反對一切形式威權的勇氣，彰顯守衛家園的決心，威權獨裁的洪流將無法破壞民主自由國度。

游錫堃表示，艾達莫娃此次率團訪台，可以說是民主國家之間相互守護的表徵，更是台捷兩國邦誼深化開花結果的最佳例證。（編輯：蘇龍麒）1120328

立法院28日歡迎捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）到訪，立法院長游錫堃全程陪同。中央社記者范正祥攝 112年3月28日
立法院28日歡迎捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）到訪，立法院長游錫堃全程陪同。中央社記者范正祥攝 112年3月28日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（前左5）率團訪台，28日上午前往拜會立法院，並應邀在議場內發表演說。圖為行程結束後，艾達莫娃在議場前與立法院長游錫堃（前左6）等朝野立委比讚合影。中央社記者郭日曉攝 112年3月28日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（前左5）率團訪台，28日上午前往拜會立法院，並應邀在議場內發表演說。圖為行程結束後，艾達莫娃在議場前與立法院長游錫堃（前左6）等朝野立委比讚合影。中央社記者郭日曉攝 112年3月28日
#艾達莫娃
#游錫堃
#立法院長
艾達莫娃
艾達莫娃獲頒國會一等榮譽獎章 首位非邦交國女議長捷克訪團拜訪立院 艾達莫娃將發表演說
游錫堃
台宏斷交 游錫堃：台灣捷克無邦交卻是民主同盟台宏斷交 捷克議長：台捷更應珍惜彼此友誼
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族