回應艾達莫娃演說 游錫堃：民主國家團結堅定反威權

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（中央社記者范正祥台北28日電）立法院長游錫堃今天聽了捷克眾議院議長艾達莫娃的演說之後發表感言，民主國家團結一致，展現堅定反對一切形式威權的勇氣，彰顯守衛家園的決心，威權獨裁的洪流將無法破壞民主自由國度。

艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團參訪立法院受到歡迎，並以「我們與你們同在，請你們也和我們同在」為題受邀在議場發表演說，游錫堃全程陪同。

艾達莫娃發表演說前，游錫堃致詞歡迎，也代表立法院致贈國會一等榮譽獎章給艾達莫娃，朝野立委不分黨派熱烈鼓掌。

游錫堃致詞歡迎時指出，自從2020年「台捷關係破冰者」捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）來台訪問，創下第一位在立法院演講的非邦交國國會議長先例，猶如春燕帶來國際對民主台灣支持的訊息後，不但台捷關係不斷深化，連續兩年雙邊貿易正成長，去年的貿易成長率更達到20.25%，還帶動歐洲民主同盟國政要紛紛訪台，台灣國際能見度遍地開花，這是捷克為台灣打開通往歐洲門戶的例證。

他說，如今艾達莫娃的到訪具有更深刻的意義，除了艾達莫娃所說的，台捷加強合作符合捷克的利益之外，更重要的是選擇在春天抵達台灣，站在民主同盟夥伴身邊所代表的支持訊息；就是將捷克1968年「布拉格之春」、1989年「絲絨革命」那般不畏強權、引領變革的捷克精神親自帶到台灣。

在艾達莫娃演講之前，游錫堃並介紹，艾達莫娃是一位充滿領袖魅力、歷練豐富、能力超群的政治家，她曾擔任過布拉格市議員，現今除了肩負捷克眾議院議長身分外，也是捷克TOP 09政黨的黨主席，兼具地方、中央及黨職服務的經驗。

游錫堃指出，艾達莫娃做為捷克眾議院史上第二位女性議長，也是眾議院史上最年輕的女性議長，艾達莫娃是女性參與公共事務的楷模，為性別平權的推動樹立典範。

艾達莫娃演說之後，游錫堃回應，民主國家團結一致，展現堅定反對一切形式威權的勇氣，彰顯守衛家園的決心，威權獨裁的洪流將無法破壞民主自由國度。

游錫堃表示，艾達莫娃此次率團訪台，可以說是民主國家之間相互守護的表徵，更是台捷兩國邦誼深化開花結果的最佳例證。（編輯：蘇龍麒）1120328

立法院28日歡迎捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）到訪，立法院長游錫堃全程陪同。中央社記者范正祥攝 112年3月28日