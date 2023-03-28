艾達莫娃獲頒國會一等榮譽獎章 首位非邦交國女議長

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（中央社記者林敬殷台北28日電）立法院長游錫堃上午在立法院頒授「國會一等榮譽獎章」給捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），游錫堃表示，艾達莫娃是台灣史上第一位獲頒榮譽獎章的非邦交國家女性議長，感謝捷克國會對台灣的貢獻。

艾達莫娃上週末率團訪問台灣，今天拜會立法院，並於國會發表演說。今天上午9時，訪團的先遣人員、部分訪團成員及隨行媒體先行抵達立法院，並進入議長旁聽席入座。

艾達莫娃在9時30分抵達立法院，由游錫堃親自迎接，並於大門簽名處簽名，並以捷克文留下「我們懷抱最崇高之敬意與感恩，領受您給予的熱烈接待」。

艾達莫娃隨即在游錫堃、游錫堃夫人楊寶玉、朝野黨團幹部陪同下走入議場，立法院員工列隊鼓掌歡迎。

艾達莫娃今天穿著一襲紅色套裝、黑色高跟鞋，套裝上衣領口的大蝴蝶結，更顯亮麗，右胸別上象徵捷克與中華民國邦誼的國旗胸章。

艾達莫娃進入議場後先做休息，於9時40分從議長後方走入議場，受到朝野立委鼓掌歡迎。艾達莫娃在議事人員引導下入座主席台右側座位，游錫堃走上主席台宣讀。

在艾達莫娃發表演說前，游錫堃以立法院長身分致歡迎詞。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）28日上午率團拜訪立法院，立法院長游錫堃（右）頒發榮譽獎章給艾達莫娃，兩人在議場中握手致意。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）28日上午應邀赴立法院議場發表演說表示，台灣與捷克在地理上雖然相隔數千公里、說著不同語言，但在世界上很難找到具有這麼多相似之處、相互了解的國家。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（發言台紅衣者）28日上午率團拜訪立法院，並在議場內發表演說。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日

游錫堃表示，在今天特殊的日子，他代表中華民國台灣立法院頒授艾達莫娃眾議長「國會一等榮譽獎章」，以表彰捷克國會對支持民主台灣的巨大貢獻，艾達莫娃眾議長將是台灣史上第一位獲頒榮譽獎章的非邦交國家女性議長，謹再次感謝捷克對台灣的堅定支持，也感謝捷克國會對台灣的貢獻。

游錫堃與艾達莫娃兩人走向議長中央，由立法院秘書處長孔秉杰手持獎章，議事人員並宣讀賀詞。

賀詞內容為，「捷克共和國眾議院議長艾達莫娃閣下致力捍衛秉持民主自由人權等核心價值，推動捷克共和國及台灣兩國間經貿、文化、科技等領域交流，及加強兩國國會間友好合作關係上，功績卓著，深為台灣人民及立法院同仁所敬佩，依照立法院國會獎章頒給辦法之規定，特別頒發國會一等榮譽獎章乙枚，以表彰其崇高之理想、堅毅之信念、卓越之功績。」

宣讀賀詞完後，游錫堃手持獎章緞帶，走到艾達莫娃身後，為她戴上獎章，合影後頒授證書，合影後頒授獎章典禮正式結束，現場也響起熱烈掌聲。

發表演說後，艾達莫娃一行人走出議場，與朝野立委大合照，合照後朝野立委爭相與艾達莫娃合照及自拍，外交部長吳釗燮也來到現場，兩人簡短交談期間，游錫堃先行離去，兩人稍後也離開立法院。

游錫堃今天中午將在台北喜來登飯店宴請艾達莫娃及訪團成員。（編輯：蘇龍麒）1120328

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左3）率團來台，28日上午拜訪立法院，圖為艾達莫娃進入議場前先簽名。中央社記者鄭清元攝 112年3月28日