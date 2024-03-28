副議長郝塔拉：歐洲議會高層應更頻繁訪台

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）歐洲議會副議長郝塔拉首度訪台，她今天對自己此行表達高度肯定，身為歐洲議會迄今第2位來台訪問的副議長，她回歐洲後將宣揚此行收穫，「這樣的訪台行程不僅該持續，次數還需要更頻繁。」

泛歐綠黨訪問團訪問台灣，今天在立法院與台灣綠黨舉行對談，出席者包括郝塔拉（Heidi Hautala，另譯：郝泰拉）、歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）、德國國會綠黨黨團副主席布魯格（Agnieszka Brugger）、台灣綠黨秘書長王彥涵等。

郝塔拉強調氣候變遷議題的重要性，她表示，除了廣受討論的碳定價（Carbon Pricing）機制，歐盟也已通過碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），希望更多國家集思廣益，提出方案致力解決此一迫切問題。

郝塔拉並主動關切中國人權壓迫議題，她直言，現在愈來愈多歐洲人不願購買中國「強迫勞動」生產的產品，例如在新疆的情況，因此她很高興昨天能與台灣促進漁工權益的團體會談，她樂見亞洲各國勞權獲得更周全立法保障。

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被問到綠黨對戰爭的立場，德國國會綠黨黨團副主席布魯格表示，在今日世界，單靠「反戰」不夠，綠黨應採「支持安全 （pro-security）」的論述，安全不只是免於暴力，更要捍衛民主自由的生活方式，以及根治衝突背後的貧窮與資源稀少問題。

台灣綠黨秘書長王彥涵和政策會委員高諗，在會中重申台灣綠黨終止核能、推動再生能源的立場，強調尊重社會多元和保護弱勢族群基本權益的核心價值。王彥涵說，全球綠黨獨有的網絡聯盟，將有助台灣在面對中國壓力時保有主權和安全。（編輯：楊凱翔）1130328