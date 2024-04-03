台電：跳脫機組陸續回歸 夜尖峰時段確保供電無虞

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（中央社記者曾智怡台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，台電表示，地震第一時間部分機組及高壓線路跳脫，減少約320萬瓩的供電能力，但整體電力系統維持正常運作，各電廠正緊急檢查相關設備，預期台中電廠2部機、和平電廠2部機組將如期回歸，夜尖峰備轉容量率可提升至6、7%以上，確保整體供電無虞。

台電第一時間已成立應變中心，盤點檢視電力系統狀況。台電表示，地震造成各地配電線路及設備部分跳脫，因此發生部分地區停電狀況。

截至今天上午11時30分，統計全台曾停電35.4萬戶，主要位於花蓮3.2萬戶、雙北約13.3萬戶、基隆3.3萬戶、彰化2.9萬戶、桃園1.8萬戶、台中1.5萬戶、雲林約9000戶等；目前已復電9成5以上（約34萬2968戶），尚餘1萬1566戶停電，包含桃園3467戶、花蓮3153戶、雙北地區2262戶及雲林2249戶等。

台電指出，地震第一時間雖造成部分電源跳脫，減少約320萬瓩的供電能力，電力系統穩定，未觸發低頻率卸載機制。電源部分，包括民營國光電廠一部機、和平電廠兩部機、海湖電廠兩部氣渦輪機跳脫，台電部分台中電廠8號機、10號機，通霄電廠5號機蒸汽輪機跳脫。核電廠方面均正常。

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台電表示，各電廠正緊急檢查相關設備，待確認設備安全後將陸續回歸併聯發電，目前包括通霄電廠5號機、國光一部機、海湖兩部機皆已恢復正常，其他機組正積極搶修中。

台電預估今天夜尖峰負載約3150至3200萬瓩，根據內部估算，目前夜尖峰備轉容量近170萬瓩、備轉容量率超過5.3%，預期台中電廠2部機、和平電廠2部機組如期回歸，夜尖峰備轉容量率可提升至6、7%以上，確保整體供電無虞。（編輯：潘羿菁）1130403