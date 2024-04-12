花蓮地震造成吊索鬆脫 新北新月橋展開3階段檢測

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（中央社記者楊侃儒新北12日電）受花蓮地震影響，新北市新月橋吊索鬆脫，新北市政府高灘地工程管理處今天說，3日封閉橋禁止行人、腳踏車通行，已封閉9天陸續進行3階段檢測，將視安全結果評估開放。

新月橋是專供行人與單車騎士使用的景觀橋，總長725公尺、高65公尺、寬8公尺，採「不對稱雙鋼繫拱橋」設計，是國內雙跨距最長的鋼拱橋，串接板橋435藝文特區與新莊廟街、串連大漢溪兩岸自行車道。

新北市高灘處發布新聞稿，4月9日到4月12日進行第1階段檢測，用專業儀器對吊索辦理索力檢查；4月13日到4月15日進行第2階段，由專業顧問公司依量測的索力數據建模計算、擬定鷹架搭設計畫。

高灘處說，4月16日邀請技師專家協助審查，確保搭架計畫安全，之後進行第3階段，在橋下搭設鷹架，開蓋檢查吊索狀況，搭架含吊索檢查時間預計1個半月，封閉時間預計至少2個月。

高灘處養護工程科科長林東立告訴中央社記者，將會同專家檢查並確認新月橋的安全，在安全無虞之下有條件開放通行，但要視檢測結果評估才會開放，一切以安全為優先。

高灘處說，新月橋在檢查及修復期間，民眾可透過新海橋、浮洲橋、新北大橋等上下游橋梁的自行車牽引道通過大漢溪。（編輯：林恕暉）1130412