花蓮地震環狀線錯位 北市：結構未損、偏移可修復

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北10日電）受3日花蓮強震影響，由台北市興建的新北環狀線發生錯位。北市捷運局表示，這種偏移可判斷為安全機制，結構未損壞、屬於偏移可修復狀態，修復進度由新北主導。

台北市長蔣萬安今天率市政團隊至議會進行施政報告並備詢。社會民主黨議員苗博雅問到，花蓮地震導致新北環狀線錯位，到底是設計強度不足、施工不周全，還是正常現象。

蔣萬安表示，施作符合交通部訂定的耐震設計規範，錯位原因會請第三方公正單位鑑定。

苗博雅表示，依照交通部鐵路橋梁耐震設計規範，花蓮地震時北市最大震度5弱，應屬中級地震，依照規範，主結構體要維持在彈性限度內，變形不得妨害列車正常運行，批評北市府這種態度市民無法接受。

國民黨議員詹為元也質詢此議題，捷運局長鄭德發解釋，環狀線設計是依據鐵路橋梁耐震設計規範，可承受6級地震，以這次地震來看未造成結構破壞。

鄭德發說，高架橋梁有自由端，現在是偏心柱的自由端有偏位，但這個偏位本身就是一種安全防護，以拉力防止高架橋梁掉落，目前從結構行為判斷的話可以先這麼定論，而實際原因及地震動作原理，會請第三方公正單位鑑定。

詹為元詢問這是損壞還是可修復，鄭德發表示，現在是偏移可修復狀態、看不出結構損壞；至於修復進度，因為環狀線已移交給新北，由對方主導，但若需要支援北市都會全力協助。（編輯：蕭博文）1130410