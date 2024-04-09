土城建物因震災受損 住戶質疑建商偷工減料籲查

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（中央社記者楊侃儒新北9日電）花蓮外海3日強震造成新北市土城區延和路「台北一家親」社區建物受損，鋼樑外露，薛姓社區主任委員等住戶今天質疑建商偷工減料，希望新北市政府徹查及協助受災戶處理。

薛姓社區主委下午與住戶們舉行記者會表示，從震後2根水泥塊掉落的柱子內發現鋼筋數不符施工圖，柱內應要有20根主鋼筋，細算後僅13根，原本應用較粗的10號鋼筋，部分變成8號鋼筋。

薛姓主委說，橫向箍筋應要用4號鋼筋卻用3號鋼筋，質疑其他未碎裂柱子也有偷工減料嫌疑，希望市府協助住戶清查釐清，要求建商負起責任。

與會的民主進步黨籍新北市議員林銘仁說，住戶們希望市府幫忙協助釐清是否按圖施工、施工品質是否符合規定。另外，也要給受災戶後續申請相關重建或補強專業協助。

李姓住戶告訴中央社記者，希望市府協助租屋補貼，7天安置時間已屆滿，明天起不知要住哪；蘇姓住戶說，懷疑屋內是否也偷工減料，現在徬徨無助。

新北市府工務局說，會協助社區查證當年施工過程相關檔案和資料，後續建物要補強會一併考量鋼筋問題，並經專業技師確認無誤後，住戶才可回去入住。

擔任「台北一家親」建商公司監察人的中國國民黨籍立法委員張智倫說，這棟建物是1990年建造，他當年才8歲，而這間公司2010年易主，他不了解公司易主前經營狀況。（編輯：李明宗）1130409