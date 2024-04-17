桃園又停電 藝文特區7045戶停電2小時

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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園市大園、中壢青埔地區昨天下午有3762戶停電逾2小時，藝文特區一帶昨天晚間又有7045戶停電2小時；台電表示，初判是因為電纜故障、高壓線斷落等原因導致，將加強巡檢。

桃園市大園區新生路四段、高鐵南路一段，中壢區環溪路領航北路二段、高鐵站前西路一段及永園路一帶，昨天下午因地下電纜故障，共有3762戶停電2小時多，桃園區藝文特區一帶晚間9時45分卻又傳出停電。

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台電指出，由於青溪配電變電所OA72饋線電驛動作跳脫事故，桃園區中正路、同德五街、同德六街、新埔八街、藝文一街、藝文二街一帶昨天晚間共有7045戶停電，經派員搶修，在晚間11時44分全數復電。

台電表示，藝文特區的停電初判是因為電纜不良故障、高壓線斷落等原因，對於停電造成用戶不便深感抱歉，後續將加強線路與設備巡檢，避免類似狀況再發生。（編輯：陳政一）1130417