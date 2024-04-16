企業家任經長 郭智輝出身半導體拚供應鏈重組商機

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（中央社記者吳家豪、劉千綾台北16日電）崇越集團董事長郭智輝將出任經濟部長，包括出身汽車產業的林信義以及時任華航總經理宗才怡後，再有企業家擔任經濟部長，且是台灣重中之重的半導體產業出身。台積電赴美國設廠，都有崇越集團的影子，郭智輝更有意推動在捷克打造半導體供應鏈，掌握供應鏈重組的新機會。

郭智輝在業界及政界人脈充沛，活躍於公協會和學術圈，自認做事節奏明快。他曾在專欄中寫道，「政府是最大的服務業」，必須適時回應民眾需求，並稱讚台積電為首的半導體供應鏈，穩住台灣經濟的半壁江山，台積電的高階製程無可取代，成為保護台灣的「矽盾」。

郭智輝近年淡出崇越集團實際經營，主要監督集團營運大方向，自稱已退休，各項事業皆交棒給專業經理人負責。然而經營企業與制定施政方針畢竟不同，郭智輝如何發揮40年的業界經驗與人脈優勢，帶領台灣經濟永續轉型、擴大台灣半導體領先地位，外界有不少期待。

郭智輝目前身為台灣新東向全球產學研聯盟協進會理事長，致力協助台商赴美投資，提供台灣中小企業了解在美國發展所需的制度、稅法與ESG規範。由於長期以民間代表身分為產業發聲，郭智輝接任經濟部長後，盼可持續扮演與業界之間的最佳溝通橋梁。

對於大廠國際布局趨勢，郭智輝曾在受訪時表示，台積電赴美設廠挑戰度高，捷克是歐洲發展半導體最好的國家，建議政府業者共同協力，在捷克建立科學園區，打造半導體供應鏈，擴大台積電投資德國效應。

在疫情、美中科技戰和地緣政治角力下，台灣半導體產業成為全球矚目焦點，總統當選人賴清德產業交流之旅首站更是選定半導體業，顯見鞏固半導體產業核心地位為新政府重要任務，出身民間的郭智輝本就熟稔科技產業，未來將借重他在業界人脈與實戰經驗，進一步提升台灣產業競爭優勢。

不過經濟部業務包山包海，除了產業議題，也包括能源轉型、淨零趨勢和國際經貿合作，來自業界的郭智輝坦言對五缺（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才）議題感受很多，未來施政也將面對穩定供電、電網強韌、綠能發展等挑戰，表現勢必備受關注。（編輯：楊蘭軒）1130416