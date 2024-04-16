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陳金德曾遭彈劾 卓榮泰：申誡處分不影響任公職

2024/4/16 11:43（4/16 11:57 更新）
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內定行政院長卓榮泰（前左）16日在台北國際會議中心主持記者會，宣布520後第3波內閣人事，會後卓榮泰與內定行政院公共工程委員會主委陳金德（前右）等握手致意。中央社記者裴禛攝　113年4月16日
內定行政院長卓榮泰（前左）16日在台北國際會議中心主持記者會，宣布520後第3波內閣人事，會後卓榮泰與內定行政院公共工程委員會主委陳金德（前右）等握手致意。中央社記者裴禛攝　113年4月16日
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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北16日電）內定公共工程委員會主委陳金德被質疑曾被監院彈劾，內定行政院長卓榮泰今天說，過去陳金德確實被彈劾，但經過公務員懲戒委員會決定是申誡處分，也是相關處分中最輕微一項，不影響其擔任公職權利。

內定行政院長卓榮泰今天公布第3波內閣名單，其中，媒體關切，內定公共工程委員會主委陳金德

陳金德小檔案

  • 生日：1961年9月26日
  • 學歷：台灣大學管理學院商學研究所碩士、台灣大學化工研究所碩士、台灣科技大學化學工程系學士
  • 經歷：信賴台灣之友會秘書長、宜蘭縣代理縣長、宜蘭縣民政局局長、台灣中油董事長、高雄市副市長、高雄市環保局長、中華民國第5及6屆立法委員、第2及3屆國大代表
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目前是建商獨董，也曾因案被監察院彈劾一事。卓榮泰則說，過去陳金德確實被彈劾，但經過公務員懲戒委員會決定是申誡處分，也是相關處分中最輕微一項，不影響其擔任公職權利。

卓榮泰也強調，陳金德未來將是政府一員，必須要在法定時間前，完成民間企業的參與與連結，這是法律推定，也是團隊約束，將會照此執行。

另外，黨政人士說，陳金德從政資歷完整，任高雄市環保局局長時，雷厲風行取締環境汙染，遇上日月光涉嫌排放有毒廢水事件，第一時間要求停工，同時督導日月光提出改善計畫，成功讓日月光以最快速度復工。

黨政人士表示，高雄石化氣爆事件發生，陳金德先後擔任環保局局長與副市長，持續推動各項改善工作，包括執行石化管線總體檢、建置管線資料平台、建立跨局處橫向緊急應變系統、修訂「高雄市環境維護管理自治條例」，要求石化業者定期針對管線進行健康檢測。外界多評價陳金德處事俐落明快、極具魄力，協調能力極佳。

黨政人士說，陳金德出任宜蘭代理縣長時，為保護水資源，提出全國首創工業用水應課特別稅的想法，催生「宜蘭縣抽取水資源特別稅徵收自治條例」，首開先河、高瞻遠矚。從政一路走來，陳金德在不同職位上，屢屢展現規劃、協調、督導能力，此次銜命接下重擔，如何協助推動重大公共工程建設、提升工程效能、強化國家災防韌性等，都是外界關注焦點。

陳金德2018年被監察院認定於任職高雄市政府環保局長、高雄市副市長期間，兼任民宿與文創公司負責人，違反公務員服務法，通過彈劾。（編輯：張均懋）1130416

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