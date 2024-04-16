黨政人士：財經內閣無鮮明政黨色彩 用人唯才

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北16日電）內定行政院長卓榮泰今天公布財經內閣人事，黨政人士說，新內閣無鮮明政黨、派系色彩，反而都是業界深獲肯定的資深專家，為台灣未來開創經濟新局，顯見總統當選人賴清德用人唯才的精神。

卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 今天公布第3波內閣名單，包括，經濟部長 郭智輝 郭智輝小檔案 生日：1953年2月7日

學歷：台北大學企業管理 碩士、 博士

博士 經歷：崇越集團董事長、崇越科技公司董事長、台北大學商企管系兼任教授、中華民國棒球協會第11屆副理事長、中華民國企業經理人協進會27、28屆理事長、台灣管理學會第5、6屆理事長 看更多 關閉 、數發部長 黃彥男 黃彥男小檔案 生日：1960年8月11日

學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士

經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書 看更多 關閉 、國科會主委 吳誠文 吳誠文小檔案 出生：1958年9月18日

學歷：加州大學聖塔芭芭拉校區電機與電腦工程系碩博士、台灣大學電機系學士

經歷：南台科技大學校長、成功大學副校長、清華大學副校長、清大電機系主任、工研院系統晶片科技中心主任、經濟部半導體產業推動辦公室主任、工研院資訊與通訊研究所所長、工研院協理兼南分院執行長、工研院資深副總暨首席技術專家 看更多 關閉 、國發會主委 劉鏡清 劉鏡清小檔案 生日：1963年4月15日

學歷：台灣大學商學與管理研究所碩士

經歷：資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長、資誠創新諮詢公司PwC Consulting董事長、資誠企管公司副董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理、IBM大中華地區供應鏈諮詢服務負責人、全國工業總會國際委員/產業顧問/稅賦暨金融委員會副召集人、行政院國家數位藍圖審議委員、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人、政治大學會計研究所兼任教授級專業人員 看更多 關閉 、金管會主委 彭金隆 彭金隆小檔案 生日：1965年3月1日

學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士

經歷：財政部部長秘書、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣風險與保險學會理事長、實踐大學財務金融與保險研究所所長、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會人身保險保單審查委員、宏泰人壽、台銀人壽、中國（凱基）人壽、台灣人壽與中信產險獨立董事 看更多 關閉 、公共工程會主委 陳金德 陳金德小檔案 生日：1961年9月26日

學歷：台灣大學管理學院商學研究所碩士、台灣大學化工研究所碩士、台灣科技大學化學工程系學士

經歷：信賴台灣之友會秘書長、宜蘭縣代理縣長、宜蘭縣民政局局長、台灣中油董事長、高雄市副市長、高雄市環保局長、中華民國第5及6屆立法委員、第2及3屆國大代表 看更多 關閉 。

黨政人士說，這次名單大多數皆為產業界專業人士，在業界深耕多年深獲肯定。截至目前3波人事宣布，共15位新任內閣成員來看，其中有10位為無黨籍，也有10位為首次入閣成員，可以說首任內閣的組成，貼合賴清德「民主大聯盟」的精神，任用跨黨派、跨領域、跨世代的成員，團結各界力量帶領台灣前進。

黨政人士表示，今日公布名單，包含，郭智輝、黃彥男、劉鏡清、吳誠文、彭金隆等人，皆是深耕業界多年的專家，郭智輝被評為台灣百大CEO，崇越集團董事長，橫跨科技、半導體、光電、綠能、生技、健康等領域；黃彥男為資通訊頂尖人才，亦是資安、AI、智慧物聯網等領域專家。

他說，劉鏡清是業界少數具有產業實務與專業顧問雙重經驗的專家，熟稔產業發展、全球化議題與競爭、策略發展、人才發展、數位化、供應鏈發展等議題；吳誠文先後出任公私部門科技研發機構要職，致力推動半導體、資通訊產業升級逾40年，專業無人能出其右；彭金隆為政治大學商學院副院長，曾擔任財政部長秘書，為金融保險、企業管理與風險管理專家，過去參與、協助政府制定「金控法」，未來將秉持專業，落實金融監督與產業發展、接軌國際。

黨政人士表示，這些產業人士過去都未有政治參與相關經驗，也未參與政黨運作，新內閣無鮮明政黨、派系色彩，反而都是業界深獲肯定的資深專家，為台灣未來開創經濟新局，顯見賴清德用人唯才的精神。

黨政人士表示，今天宣布的6位內閣人選，其中5位新閣皆為產學界人士出身，數十年各自深耕於其專業領域，學經歷與專業背景無庸置疑，且從未入閣、沒有黨籍與派系色彩。這份內閣名單充分展現賴清德的魄力與用人準則，不僅兌現選前「籌組民主大聯盟」承諾，更端出廣納百川、不問黨派、專業掛帥的內閣名單，「最強內閣」備受肯定與期待。

黨政人士說，產業人士入閣受好評，期待結合過往實務歷練、專業知識，以及深諳產業脈動與世界趨勢等能力，率領產業經濟、數位發展、創新科技、金融變革往前邁進，在全球供應鏈重組之際，為台灣打穩根基、開創新局。（編輯：郭無患）1130416