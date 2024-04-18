世界原民旅遊高峰會訪團 屏東體驗台灣原民文化悸動

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）今年第3屆世界原住民族旅遊高峰會在台灣舉辦，今天近150名國外貴賓參訪位在屏東瑪家鄉的台灣原住民族文化園區，原住民族委員會盼透過文化交流提升台灣原住民國際能見度。

原住民族委員會原住民族文化發展中心今天發布新聞稿表示，第3屆世界原住民族旅遊高峰會今年在台灣舉辦，今天安排來自世界各地原住民族與非原住民族旅遊業者、學者、政府與非政府組織代表共近150名國外貴賓參訪台灣原住民族文化園區。

原發中心主任曾智勇表示，台灣原住民族文化園區是台灣唯一常態性原住民族樂舞展演的公部門場域，更是國內外人士接觸及認識台灣原住民族文化的重要起點，期待未來有更多文化交流活動，透過國際互動交流，提升台灣原住民族文化國際能見度。

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參訪行程由文化體驗人員帶來迎賓組曲，熱情帶領貴賓們手牽手進行原住民傳統圍舞拉開序幕，隨後訪團前往園區文化體驗活動區（富谷灣區、塔瑪麓灣區）體驗原住民族文化活動，如祈福儀式、竹砲、射箭、手作毛球、原住民織布、木琴敲擊、刺福球、手紋、串珠及族服體驗；訪團也在演藝廳欣賞原住民族樂舞，展演主題為「卡那卡那富族－飽滿米穗。貢養生息」。

根據行政院資訊，第3屆高峰會以「文化與生態永續的旅遊」為主題，參與者有來自世界27個國家、地區600多名原住民族代表、政府官員及旅遊業者，探討如何透過原住民族傳統智慧、文化與創造力，以在地觀點提供導覽解說，推動部落旅遊永續發展。（編輯：陳仁華）1130418