世界原民旅遊高峰會高雄登場 27國地區參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄16日電）第3屆世界原住民族旅遊高峰會今天在高雄展覽館開幕，以台灣原住民族語數字3的「TULU」為名，聚焦原住民族文化與生態永續的旅遊，共有來自27個國家地區、約600人參與。

高雄市長陳其邁身穿拉阿魯哇族傳統服飾，偕同行政院副院長鄭文燦、原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）等人共同出席開幕活動，歡迎各國原住民族、觀光業者來高雄，讓世界看見台灣原住民族優美而珍貴的多元文化。

鄭文燦指出，世界原住民族旅遊高峰會是經驗、政策及旅遊規劃的交流平台，台灣是南島語族發源地，有16個原住民族，具有珍貴的文化多樣性。

鄭文燦表示，在全世界關注綠色永續旅遊時刻，如何讓部落體驗具生態角度及文化深度，並認知世界一家理念是重要的，高雄是台灣連結東南亞、南島語族重要起點，期待大家透過高雄認識台灣多元文化美好。

陳其邁表示，將善盡地主之誼規劃3個原鄉部落不同的旅遊套裝行程，並準備TPASS交通卡及夜市商圈券，透過捷運、輕軌、公車、渡輪等大眾運輸，響應永續生態旅遊精神。

夷將‧拔路兒表示，這屆高峰會定名為「TULU」，是因為在台灣原住民族16族語言中，有14族數字「3」的發音都相似「TULU」，甚至許多南島語系國家發音也雷同，例如紐西蘭、關島、吐瓦魯、菲律賓等，象徵台灣與世界連結，也代表第3屆高峰會。

原住民族委員會指出，世界原住民族旅遊高峰會由「世界原住民族旅遊聯盟」（World Indigenous Tourism Alliance,WINTA）發起，希望由原住民族主導並推動屬於原住民族的旅遊，這屆由台灣首度主辦，規劃2場專題演講、4場論壇及6組分組座談。（編輯：蕭博文）1130416

第3屆世界原住民族旅遊高峰會16日在高雄展覽館開幕，共有來自27個國家地區、約600人參與。中央社記者董俊志攝 113年4月16日