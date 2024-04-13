高雄民生醫院開錯刀醫師喊冤 陳其邁：涉及違法

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市立民生醫院開錯刀事件，主刀醫師陸希平12日晚間為自己喊冤，但說法遭院方駁斥。高雄市長陳其邁說，陸希平嚴重違反醫療SOP，事後更涉嫌登載偽造麻醉同意書已涉及違法。

陳其邁今天上午出席「以茶會毛2024－冒險盛宴」開幕式，媒體聯訪時問及陸希平為自己喊冤。陳其邁指出，所有醫院進行醫療行為都有既有標準作業程序，陸希平嚴重違反此程序，事後也涉嫌登載偽造麻醉同意書，這都是非常不應該行為。

陳其邁強調，陸希平除了違反相關醫學法律規定外，同時也涉及到違反法律，高市府已同步送檢調機關偵查。

陸希平昨晚表示，自己當時接獲麻醉刀房通知，遭送錯的黃姓病患情況危急，自己是在危急時刻被通知到開刀房；經過處置遭誤送的黃姓病患脫危改善，病患已在普通病房穩定多日。

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但此說法隨即遭民生醫院駁斥。民生醫院澄清，根據調查，4日上午7時57分陸希平在開刀房打電話至「一般病房」詢問病人為何還未送至；隨後親自到病房護理站指示必須立即將病人送至手術室。

民生醫院進一步說明，當時經護理師與手術室連繫後均表示，病患預排刀為8時30分，依院內SOP手術室程序尚未完備，請醫師等候手術室通知病房後，才能將病人送至手術室，但陸希平不願等候手術室通知，執意親自指示工友將指定病人立刻送往手術室。（編輯：孫承武）1130413